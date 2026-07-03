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szakember

Hihetetlen, mennyire felforrósodik egy autó: ezek a tárgyak komoly bajt okozhatnak

1 órája
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A ZAOL szerint a nyári hőségben egy parkoló autó utastere akár 60–80 Celsius-fokra is felhevülhet, ami nemcsak az utasokra, hanem a bent hagyott tárgyakra is komoly veszélyt jelent. Szakemberek figyelmeztetnek, hogy
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szakemberparkoló autóveszély

A nyári kánikulában egy napon parkoló autó utastere akár 60–80 Celsius-fokra is felmelegedhet, ami nemcsak az utasokra jelent veszélyt, hanem a bent hagyott tárgyakra és magára a járműre is – írta meg a ZAOL. Egy autószerelő arra hívta fel a figyelmet, hogy a hőség könnyen tönkreteheti az elektronikai eszközöket, például a mobiltelefonokat, laptopokat, tableteket vagy power bankokat, de az öngyújtók, aeroszolos flakonok és szénsavas italok is komoly kockázatot jelenthetnek, mert a megnövekedett nyomás miatt akár fel is robbanhatnak.

autó
Hihetetlen, mennyire felforrósodik egy autó.
Fotó: Budapest Közút

Hihetetlen, mennyire felforrósodik egy autó: ezek a tárgyak komoly bajt okozhatnak

A szakember szerint a kozmetikumok megolvadhatnak vagy kifolyhatnak, a gyógyszerek veszíthetnek hatékonyságukból, a romlandó élelmiszerek pedig gyorsan megromlanak. 

A nagy hőség emellett az autó belső terét sem kíméli: a műanyag elemek kifakulhatnak, a bőrülések kiszáradhatnak és megrepedezhetnek, a kormány és a váltógomb pedig olyan forróvá válhat, hogy akár égési sérülést is okozhat. 

A szakemberek azt tanácsolják, hogy 

lehetőség szerint árnyékban parkoljunk, használjunk szélvédőtakarót, és indulás előtt mindig ellenőrizzük, nem maradt-e olyan tárgy az autóban, amely veszélyt jelenthet. 

Arra is emlékeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad a parkoló járműben hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.

 

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