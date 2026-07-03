Újabb városban merült fel azbesztszennyezés gyanúja – mutatjuk az érintett utcákat

Újabb laborvizsgálatok alapján Győrben több olyan önkormányzati útszakaszt azonosítottak, ahol 2020 előtt osztrák bányából származó szerpentinit kőzúzalékot építettek be. Az azbeszt jelenlétét egyes útburkolatok esetében valószínűsítik, ugyanakkor a városvezetés szerint a szilárd burkolatú utak jelenleg nem jelentenek közvetlen kiporzási kockázatot.
Mit közölt az önkormányzat az azbesztszennyezésről?
A polgármester tájékoztatása szerint a korábbi útépítési dokumentumok és a laborvizsgálatok alapján egyes aszfaltos útszakaszok bitumenes rétegeiben található szerpentinit osztrák eredetű. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a murvás, nagyobb kiporzási kockázatú önkormányzati utak esetében nem találtak szennyezett zúzottkövet.
Az érintett önkormányzati útszakaszok között szerepel többek között:
- Hullám utca,
- Parti utca,
- Kiskert utca,
- Diófa utca,
- Ádám utca,
- Zsilip utca,
- Lugas utca,
- Víztükör utca,
- Betérő utca,
- Ipar út ETO Park előtti szakasza,
- Hecsei út,
- Puskás Tivadar út,
- Mártírok útja Lidl-csomópontja.
Az önkormányzat szerint a bitumennel fedett útburkolatokban lévő szerpentinit jelenleg nem porzik, ezért az egészségügyi kockázat alacsony. Kiporzás elsősorban útbontási vagy felújítási munkák során fordulhat elő, ezért az útkezelő értesítette azokat a közműszolgáltatókat és kivitelezőket, amelyek ilyen munkálatokat végezhetnek.
A közterületeken szabadon elhelyezett szerpentinit zúzalékoknál átmeneti intézkedésként kalcium-klorid alkalmazásával csökkentik a kiporzás lehetőségét. Hosszabb távon az érintett felületek lefedése vagy teljes cseréje jelenthet megoldást, amelynek költsége az önkormányzat becslése szerint akár az egymilliárd forintot is meghaladhatja.
A város arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben feltételezhetően szerpentinit eredetű, zöldes árnyalatú kőzúzalékot észlel közterületen, azt jelezze a környezetvédelmi hatóság felé.
További fontos információk a Kisalföld oldalán érhetők el.