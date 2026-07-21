Örömtelinek nevezte Básthy Béla, Kőszeg polgármestere, hogy a szombathelyi Oladi platóról eltávolítják az azbeszttartalmú kőzúzalékot, ugyanakkor szerinte a probléma más Vas vármegyei településeket is érint. Az azbesztszennyezés miatt a városvezető levegőminőségi méréseket és gyors, megnyugtató kormányzati intézkedéseket sürget Kőszegen is.

Azbesztszennyezés Kőszegen: a polgármester kormányzati intézkedéseket sürget Fotó: MW

Több Vas megyei települést érint a probléma

Kőszegen eddig 29 különböző helyszínen mutatták ki az azbeszttel szennyezett kőzet jelenlétét. A helyiek szerint a történelmi város idegenforgalmára is hatással van a kialakult helyzet: egy korábbi fórumon arról számoltak be, hogy a szálláshelyek kihasználtsága visszaesett, és kevesebb vendég érkezik a településre.

Nem Kőszeg az egyetlen érintett település. Lukácsházán, az Abért-tó partján kialakított sétányon is találtak azbesztes kőzúzalékot, amelyre jelenleg figyelmeztető táblák hívják fel a figyelmet. Hasonló helyzet alakult ki Szentgotthárdhoz tartozó Máriaújfaluban is, ahol egy rekreációs terület felújításakor használtak ilyen anyagot.

Őriszentpéteren az önkormányzat saját költségén döntött az érintett területek aszfaltozásáról, abban bízva, hogy a kiadásokat később megtérítik számára. Táplánszentkereszten pedig egy bölcsőde, óvoda és iskola előtti parkolóban találtak szennyezett kőzúzalékot.

Bizonytalan a magánterületek sorsa

Táplánszentkereszten az önkormányzat már korábban kalcium-kloridos kezelést alkalmazott a területen, a teljes eltávolításhoz azonban kormányzati segítségre van szükség,

mivel a munka költségei meghaladják a település lehetőségeit.

Továbbra is kérdéses, mi történik a magántulajdonban lévő területekkel. Egyelőre kevés ingatlantulajdonos vizsgáltatta be a kertekben, udvarokon vagy gépkocsifelhajtókon található anyagot. Az érintettek nemcsak az esetleges egészségügyi kockázatok miatt aggódnak, hanem attól is tartanak, hogy az azbesztes kőzúzalék Kőszegen és más településeken az ingatlanok értékére is hatással lehet.