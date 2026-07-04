Vádalkut kötött a bírósággal: 17 évet kapott Bagdy Emőke fiának gyilkosa

Továbbra is sok a kérdőjel Bagdy Emőke fiának ügyében, akit 2023 októberében gyilkoltak meg az arizoniai Phoenix városában egy lakásban. Zsolt az akkor 18 éves Yaalijah E. Jacksonnal találta magát szembe, aki ezután több késszúrással végzett vele. További részleteket azóta sem sikerült megtudni, és ez már feltehetően örökre így is marad, miután a bíróság tárgyalás nélkül lezárta az ügyet.

17 évet kapott Bagdy Emőke fiának gyilkosa / Fotó: Nagy Lajos

Yaalijah Jackson 17 évet kapott, miután vádalkut kötött a bírósággal

- mondta el a Blikknek Császár-Nagy Noémi, Zsolt testvére, aki édesanyjához hasonlóan maga is pszichológusként dolgozik. Noémi az évek során nem egyszer megpróbálta maga felkutatni az igazságot, hol magánnyomozó segítségével, hol pedig levélben fordult a kinti hatóságokhoz, ám hiába.

Miután Jackson bűnösnek vallotta magát hirtelen felindulásból elkövetett emberölésben - ezt Amerikában másodfokú gyilkosságnak nevezik -, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság meghozta ítéletét, amivel az ügy lezárult, noha több kérdés megválaszolatlan maradt.

Jacksonnak ugyanis volt egy bűntársa, aki a gyilkosság után elvette Zsolt telefonját, a férfi arcához tartva feloldotta a képernyőt, megnézte a készülék tartalmát, majd miután elvette az áldozat autójának kulcsait is, elhajtott vele a helyszínről: ő a tettéért alig három évet kapott.

Annyit, mintha csak egy biciklit tolt volna el. Senkit sem zavart, hogy hogyan jutott a kulcsához, hogyan jutott a testvérem mobiljához, hogyan oldotta fel, halott vagy haldokló testvérem arcába nyomva azt. A gyilkos késen a DNS-elemzés egy éve még nem volt készen, azaz két évvel a gyilkosság után még azt sem azonosították, ki mindenki kezében járt a kés. Az sem érthető, miért kellett egy mobilért és egy öreg Hundaiért megölni, gyakorlatilag kibelezni úgy, hogy belépése után érte az első szúrás, és a hasán vérezve kúszva menekült a másik szobába, ahol a földön fekve tovább kínozták

- mondta el Noémi, aki azt is elárulta, a testvére egy séf barátjához érkezett a városba, majd a találkozásukat követően kapott egy telefonhívást, amelyben arra kérték, vigyen el egy korábbi ismerősének egy csomagot - abba a lakásba, ahol nem sokkal később életét vesztette. A gyilkos később azt vallotta, Zsolt a zuhanyzóból lépett ki, amikor találkoztak, és, miután azt hitte, a férfi meg akarja támadni őt, önvédelemből végzett vele. Az áldozat testvére megemlített egy kifejezetten baljós részletet is, miszerint a térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy egy köpcös, kapucnis férfi is a lakásban volt, amikor Zsolt megérkezett, a rendőrség azonban sohasem vizsgálta, ki lehetett az illető.

Egyszerűen nem érdekelte az ügyészséget egy magyar-amerikai állampolgár halála. Ha Kennedynek hívták volna, biztos máshogyan állnak hozzá

- zárta a mondandóját Noémi.