Visszatért a bajai Halfőző Fesztiválra az M1 korábbi riportere, aki bódult állapotban élőzött

Kilenc év után visszatért a bajai Halfőző Fesztiválra Bencze Péter, az M1 korábbi riportere, aki 2017-ben egy emlékezetes, bódult állapotban történt élő bejelentkezéssel vált országosan ismertté. A tévést ezúttal a TV2 kérte fel arra, hogy készítsen riportot a rendezvényről, visszatérését pedig Baja hivatalos közösségi oldala is beharangozta.

Ismét a bajai Halfőző Fesztiválon az M1 korábbi riportere

Bencze a helyszínen arról beszélt, hogy aktuális, hiteles és „ízes-szagos” anyagot szeretne forgatni a fesztiválról. A riportot eredetileg a vasárnap esti Tényekben mutatták volna be, végül azonban nem került adásba.

A riporter neve azóta szorosan összefonódott a bajai rendezvénnyel. 2017 júliusában az M1 tudósítójaként jelentkezett be élőben a halfőző fesztiválról, de láthatóan nehezen beszélt, mondatainak egy részét sem tudta befejezni, ezért a szerkesztők idő előtt lekeverték.

A felvétel gyorsan mémmé vált az interneten, Benczét pedig sok néző megkedvelte. Később azt mondta, a forgatás előtt túl erős pálinkát ivott, amely azért hatott rá ennyire gyorsan, mert gyógyszert szedett. Mostani visszatérése ezért különösen nagy figyelmet kapott, még úgy is, hogy az elkészült riport végül nem jutott el a nézőkhöz. A fesztivál közönsége így egyelőre csak a forgatás hírével találkozhatott – írta meg a Blikk.

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