Eltűnt a víz a Bakony egyik legszebb szurdokából, a gyakorlott túrázók is megdöbbentek - videó

A Bakony egyik legismertebb kirándulóhelye, a bakonynánai Római-fürdő idén szinte teljesen kiszáradt. A Gaja-patak medrében már csak egy-két tócsa maradt, a látvány pedig a rendszeresen túrázókat is megdöbbentette – írja a Veol.

Ennyire még nem látták kiszáradva a Gaját a bakonyiak.

Fotó: Csodálatos Bakony, Kurtus János

A térséget jól ismerő túraszakértő, Kurtus János szerint

ilyen mértékű kiszáradást még ritkán lehetett tapasztalni a híres Gaja-szurdokban.

Csontszáraz a Római-fürdő

A Római-fürdő a Bakony egyik legnépszerűbb természeti látványossága, amelyet általában a lépcsőzetesen lezúduló vízesés és a Gaja-patak tesz különlegessé. Most azonban egészen más kép fogadja a kirándulókat: a patakmeder szinte teljesen üres, csupán néhány kisebb tócsa emlékeztet arra, hogy itt normál esetben víz csordogál.

Ennyire még nem láttam kiszáradva a Gaja-szurdokot

– fogalmazott egy kiránduló, aki azt is elmondta, hogy Bakonynána határában sem találkozott a korábban megszokott vízfolyással.

Az aszály okozza a drámai változást

A szakértők szerint a jelenség hátterében az idei rendkívüli csapadékhiány áll. Májusban és júniusban a megszokottnál jóval kevesebb eső hullott a Bakonyban, ezért a Gaja-patak a szokásosnál korábban és sokkal nagyobb mértékben száradt ki.

A Római-fürdő csontszáraz, tartósan kiszáradt a híres szurdokban a bakonyi patak.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Bakony karsztos területén a hirtelen lezúduló záporok sem jelentenek valódi megoldást.

A víz gyorsan elszivárog a kőzetek között, így csak a tartós, áztató eső képes feltölteni a föld alatti víztárolókat és a forrásokat, amelyek a patakokat táplálják.

Bár a vízesés most nem látható, a Római-fürdő továbbra is különleges túracélpont: a kiszáradt mederből még jobban kirajzolódnak a szurdok meredek sziklafalai, amelyek egészen új arcát mutatják a Bakony egyik legismertebb természeti kincsének.

Nemcsak a bakonynánai Római-fürdőnél okoz komoly gondot a vízhiány. Az aszály országszerte egyre látványosabban apasztja a tavakat és a folyókat.