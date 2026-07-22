Egy évszázadot utazhatunk vissza az időben – ilyenek voltak régen a Bakony és a Balaton legismertebb várai

A középkori várromok már csaknem egy évszázaddal ezelőtt is népszerű kirándulóhelyeknek számítottak a Dunántúlon. A bakonyi várak és a Balaton-felvidék erődítményei ma is a térség legkeresettebb történelmi látnivalói közé tartoznak, amelyekhez számos történelmi esemény és helyi legenda kapcsolódik.
A bakonyi várak és a Balaton-felvidék középkori erődítményei hosszú évtizedek óta a térség legkedveltebb kirándulóhelyei közé tartoznak. Archív fényképek tanúsága szerint már a múlt század harmincas éveiben is sokakat vonzottak a várromok, amelyek közül több ma is meghatározó turisztikai látványosság.
A legismertebb bakonyi várak és balaton-felvidéki erődítmények
- Cseszneki vár: A gótikus lovagvár a Garai család idején épült, történetéhez Wathay Lőrinc várkapitány és több ismert legenda is kapcsolódik.
- Döbröntei vár (Szarvaskő vára): A Döbrönte fölé magasodó várrom a Bakony kevésbé ismert, de jelentős középkori erődítménye.
- Bándi Essegvár: Az Árpád-kori eredetű várromnál rendszeresen végeznek régészeti feltárásokat, amelyek során számos középkori lelet került elő.
- Várpalotai Thury-vár: Az egykori végvár Thury György kapitány hőstetteiről ismert, ma kulturális rendezvényeknek és kiállításoknak ad otthont.
- Bátorkő vára (Pusztapalota): A Keleti-Bakonyban található várrom egy meredek sziklacsúcson áll, Várpalota közelében.
- Szigligeti vár: A Balaton egyik legismertebb vára, amely a tóra nyíló panorámájáról ismert.
- Somlói vár: A Somló-hegy oldalán álló középkori erődítményt a környező borvidék és természeti környezet is különlegessé teszi.
- Csobánci vár: A tanúhegy tetején álló várrom népszerű kirándulóhely, ahonnan kilátás nyílik a Balaton-felvidékre.
- Sümegi vár: Magyarország egyik legjobb állapotban fennmaradt középkori vára, amely a térség kiemelt turisztikai látványossága.
- Nagyvázsonyi Kinizsi-vár: Az egykori Kinizsi-birtok lakótornya csaknem teljes épségben fennmaradt, az épületegyüttes pedig az elmúlt években jelentős felújításon esett át.
Archív felvételek a Veol oldalán tekinthetők meg.
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