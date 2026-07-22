Egy évszázadot utazhatunk vissza az időben – ilyenek voltak régen a Bakony és a Balaton legismertebb várai

A bakonyi várak és a Balaton-felvidék középkori erődítményei hosszú évtizedek óta a térség legkedveltebb kirándulóhelyei közé tartoznak. Archív fényképek tanúsága szerint már a múlt század harmincas éveiben is sokakat vonzottak a várromok, amelyek közül több ma is meghatározó turisztikai látványosság.

Cseszneki vár: A gótikus lovagvár a Garai család idején épült, történetéhez Wathay Lőrinc várkapitány és több ismert legenda is kapcsolódik.

Döbröntei vár (Szarvaskő vára): A Döbrönte fölé magasodó várrom a Bakony kevésbé ismert, de jelentős középkori erődítménye.

Bándi Essegvár: Az Árpád-kori eredetű várromnál rendszeresen végeznek régészeti feltárásokat, amelyek során számos középkori lelet került elő.

Várpalotai Thury-vár: Az egykori végvár Thury György kapitány hőstetteiről ismert, ma kulturális rendezvényeknek és kiállításoknak ad otthont.

Bátorkő vára (Pusztapalota): A Keleti-Bakonyban található várrom egy meredek sziklacsúcson áll, Várpalota közelében.

Szigligeti vár: A Balaton egyik legismertebb vára, amely a tóra nyíló panorámájáról ismert.

Somlói vár: A Somló-hegy oldalán álló középkori erődítményt a környező borvidék és természeti környezet is különlegessé teszi.

Csobánci vár: A tanúhegy tetején álló várrom népszerű kirándulóhely, ahonnan kilátás nyílik a Balaton-felvidékre.

Sümegi vár: Magyarország egyik legjobb állapotban fennmaradt középkori vára, amely a térség kiemelt turisztikai látványossága.