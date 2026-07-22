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Egy évszázadot utazhatunk vissza az időben – ilyenek voltak régen a Bakony és a Balaton legismertebb várai

26 perce
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A középkori várromok már csaknem egy évszázaddal ezelőtt is népszerű kirándulóhelyeknek számítottak a Dunántúlon. A bakonyi várak és a Balaton-felvidék erődítményei ma is a térség legkeresettebb történelmi látnivalói közé tartoznak, amelyekhez számos történelmi esemény és helyi legenda kapcsolódik.
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bakonyvárakBalaton

A bakonyi várak és a Balaton-felvidék középkori erődítményei hosszú évtizedek óta a térség legkedveltebb kirándulóhelyei közé tartoznak. Archív fényképek tanúsága szerint már a múlt század harmincas éveiben is sokakat vonzottak a várromok, amelyek közül több ma is meghatározó turisztikai látványosság.

A bakonyi várak közül több már a múlt század harmincas éveiben is kedvelt kirándulóhely volt
A bakonyi várak közül több már a múlt század harmincas éveiben is kedvelt kirándulóhely volt
Fotó: VEOL/ortepan/Nagy Zita

A legismertebb bakonyi várak és balaton-felvidéki erődítmények

  1. Cseszneki vár: A gótikus lovagvár a Garai család idején épült, történetéhez Wathay Lőrinc várkapitány és több ismert legenda is kapcsolódik.
  2. Döbröntei vár (Szarvaskő vára): A Döbrönte fölé magasodó várrom a Bakony kevésbé ismert, de jelentős középkori erődítménye.
  3. Bándi Essegvár: Az Árpád-kori eredetű várromnál rendszeresen végeznek régészeti feltárásokat, amelyek során számos középkori lelet került elő.
  4. Várpalotai Thury-vár: Az egykori végvár Thury György kapitány hőstetteiről ismert, ma kulturális rendezvényeknek és kiállításoknak ad otthont.
  5. Bátorkő vára (Pusztapalota): A Keleti-Bakonyban található várrom egy meredek sziklacsúcson áll, Várpalota közelében.
  6. Szigligeti vár: A Balaton egyik legismertebb vára, amely a tóra nyíló panorámájáról ismert.
  7. Somlói vár: A Somló-hegy oldalán álló középkori erődítményt a környező borvidék és természeti környezet is különlegessé teszi.
  8. Csobánci vár: A tanúhegy tetején álló várrom népszerű kirándulóhely, ahonnan kilátás nyílik a Balaton-felvidékre.
  9. Sümegi vár: Magyarország egyik legjobb állapotban fennmaradt középkori vára, amely a térség kiemelt turisztikai látványossága.
  10. Nagyvázsonyi Kinizsi-vár: Az egykori Kinizsi-birtok lakótornya csaknem teljes épségben fennmaradt, az épületegyüttes pedig az elmúlt években jelentős felújításon esett át.

Archív felvételek a Veol oldalán tekinthetők meg.

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