Egy hónap alatt jelentősen csökkent a Balaton vízállása – gyorsul az apadás

Tovább csökkent a Balaton vízszintje a júliusi mérések alapján. A siófoki vízmérce péntek reggel 66 centiméteres vízállást mutatott, ami a július elején mért értékhez képest is alacsonyabb számolt be róla a VEOL.

A siófoki vízmérce szerint tovább apad a Balaton (képünk illusztráció)

Fotó: Németh Levente/Sonline

A rendelkezésre álló adatok szerint július 4-én még 71 centiméter volt a tó átlagos vízszintje Siófoknál, ezt követően azonban napról napra csökkent a vízállás. Hat nap alatt összesen 5 centiméteres apadást regisztráltak.

Hogyan változott a Balaton vízszintje az elmúlt egy hónapban?

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mérései alapján a változás hosszabb időtávon is jelentős. Június közepén még 78 centiméteres vízszintet mértek, így egy hónap alatt összesen 12 centiméterrel csökkent a Balaton vízállása.