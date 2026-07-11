Egy hónap alatt jelentősen csökkent a Balaton vízállása – gyorsul az apadás

Július első napjaiban is folytatódott a tó vízszintjének csökkenése. A Balaton vízállása a siófoki vízmérce adatai szerint néhány nap alatt több centimétert apadt, míg egy hónap alatt összesen 12 centiméteres csökkenést mértek. Az elmúlt hetekben az apadás üteme is felgyorsult.
Tovább csökkent a Balaton vízszintje a júliusi mérések alapján. A siófoki vízmérce péntek reggel 66 centiméteres vízállást mutatott, ami a július elején mért értékhez képest is alacsonyabb számolt be róla a VEOL.
A rendelkezésre álló adatok szerint július 4-én még 71 centiméter volt a tó átlagos vízszintje Siófoknál, ezt követően azonban napról napra csökkent a vízállás. Hat nap alatt összesen 5 centiméteres apadást regisztráltak.
Hogyan változott a Balaton vízszintje az elmúlt egy hónapban?
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mérései alapján a változás hosszabb időtávon is jelentős. Június közepén még 78 centiméteres vízszintet mértek, így egy hónap alatt összesen 12 centiméterrel csökkent a Balaton vízállása.
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