Elmarad a hétvégi Balaton-átúszás, új időpontot jelentettek be

2026. július 25–26-án nem tartják meg a 44. Lidl Balaton-átúszást. A döntést a HungaroMet siófoki obszervatóriumának előrejelzése alapján, valamint a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal egyeztetve hozták meg – jelentették be a szervezők a Balaton-átúszás Facebook-oldalán.

Balaton-átúszás 2026: változás jött, augusztusra halasztották az eseményt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A halasztás oka a várhatóan tovább csökkenő vízhőmérséklet, amely nem teszi ideálissá a több ezer résztvevőt megmozgató nyílt vízi úszóesemény megtartását.

Augusztus 1-jén rendezhetik meg a Balaton- átszást

A szervezők tájékoztatása szerint a Balaton-átúszás új tervezett időpontja 2026. augusztus 1., szombat.

Azoknak, akiknek megfelel az új időpont, nincs további teendőjük: nevezésük automatikusan érvényes marad az összes pótidőpontra.

Akik az augusztus 1-jei időpontban nem tudnak részt venni, visszaléphetnek az eseménytől. Ebben az esetben a szervezők teljes egészében visszafizetik a nevezési díjat, valamint az előre megvásárolt, de még át nem vett termékek – például törölköző, úszósapka, hátizsák vagy érembetét – árát is.

A visszalépést az online nevezési felületen lehet elindítani.

Újra megnyithatják a nevezést a Balaton-átúszásra

A szervezők jelezték, hogy a visszalépők számától függően akár újra megnyithatják a nevezést mindhárom távra. Erre legkorábban július 30-án, csütörtök délután kerülhet sor, amennyiben megszületik a pozitív döntés az esemény megtartásáról. A nevezési lehetőség a létszámkeret betöltéséig, de legkésőbb július 31-én, péntek délutánig lesz elérhető.