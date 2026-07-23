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Elmarad a hétvégi Balaton-átúszás, új időpontot jelentettek be

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Nem rendezik meg a hétvégén a 44. Lidl Balaton-átúszást a várható kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A szervezők szerint a Balaton alacsony vízhőmérséklete miatt a Balaton-átúszást augusztus 1-jére halasztották.
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eseményidőjárásBalaton-átúszás

2026. július 25–26-án nem tartják meg a 44. Lidl Balaton-átúszást. A döntést a HungaroMet siófoki obszervatóriumának előrejelzése alapján, valamint a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal egyeztetve hozták meg – jelentették be a szervezők a Balaton-átúszás Facebook-oldalán.

Balaton-átúszás 2026: változás jött, augusztusra halasztották az eseményt
Balaton-átúszás 2026: változás jött, augusztusra halasztották az eseményt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A halasztás oka a várhatóan tovább csökkenő vízhőmérséklet, amely nem teszi ideálissá a több ezer résztvevőt megmozgató nyílt vízi úszóesemény megtartását.

Augusztus 1-jén rendezhetik meg a Balaton- átszást

A szervezők tájékoztatása szerint a Balaton-átúszás új tervezett időpontja 2026. augusztus 1., szombat.

Azoknak, akiknek megfelel az új időpont, nincs további teendőjük: nevezésük automatikusan érvényes marad az összes pótidőpontra.

Akik az augusztus 1-jei időpontban nem tudnak részt venni, visszaléphetnek az eseménytől. Ebben az esetben a szervezők teljes egészében visszafizetik a nevezési díjat, valamint az előre megvásárolt, de még át nem vett termékek – például törölköző, úszósapka, hátizsák vagy érembetét – árát is.

A visszalépést az online nevezési felületen lehet elindítani.

Újra megnyithatják a nevezést a Balaton-átúszásra

A szervezők jelezték, hogy a visszalépők számától függően akár újra megnyithatják a nevezést mindhárom távra. Erre legkorábban július 30-án, csütörtök délután kerülhet sor, amennyiben megszületik a pozitív döntés az esemény megtartásáról. A nevezési lehetőség a létszámkeret betöltéséig, de legkésőbb július 31-én, péntek délutánig lesz elérhető.

Friss vizet kapott a Sió-csatorna, megnyitották a siófoki zsilipeket

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszának vizét kedden frissítették fel. A művelet során a Balatonból mintegy nyolc órán keresztül, a nyári üzemrendnek megfelelően másodpercenként öt köbméter vizet engedtek a csatornába.

 

 

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