Még több hajó indul a Balatonon: augusztus végéig marad a sűrített menetrend

A BAHART települések közötti menetrendi hajójáratai 16 települést kötnek össze, a főszezon során minden nap közlekednek, így biztosítják az összeköttetést a Balaton két partja között, ezáltal megismerhető többek között a felújított fonyódi és balatonfüredi kikötő is. A legforgalmasabb útvonalakon, Fonyód és Badacsony között, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között napi 10-10 indulás szerepel a menetrendben, csütörtöktől vasárnapig késő esti visszaindulásokkal. A tavalyi évhez hasonlóan a kerékpárosok körében is rendkívül népszerű Révfülöp–Balatonboglár átkelőjárat idén is kiegészül Balatonlellével, illetve napi két-két eljutást kínál a társaság a Balatonalmádi–Alsóörs–Tihany útvonalon. A többi útvonalon a korábbi jól bevált gyakorlat szerint közlekednek a hajók – olvasható a közleményükben.

Így járhatja be idén a Balatont: több hajó, több program, hosszabb szezon.

Rekordnyár a Balatonon: hosszabb szezonra készül a BAHART

A sűrűbb sétahajó-indulásokat már május végétől szeptember közepéig két-két nosztalgia sétahajóval biztosítja a BAHART, Balatonfüredről és Keszthelyről. A nyár folyamán összesen 15 kikötőből indulnak sétahajók. A 3 legrégebbi hajó közül a Kelén Siófokon, a Jókai Balatonfüreden, a Helka Keszthelyen szolgálja a tó körüli kikapcsolódást. Az esti programot pedig továbbra is a naplemente látványa és egy pohár pezsgő teszi teljessé.

A programhajók kínálatában idén is megtalálhatók a családok és a fiatalok kedvencei. A 8 kikötőből induló Gyerekhajó és a 9 kikötőben elérhető Bulihajó járatok mellett ismét indul Siófokról és Balatonfüredről is az esti Chill hajó, valamint 3 déli parti kikötőből (köztük Balatonboglárról és Fonyódról először) a legkisebbeket szórakoztató Kalap Jakab koncerthajó. Az augusztus 20-i ünnepi hétvégén az esti tűzijátékokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó programhajók kínálnak majd különleges élményt az utasoknak.

A Balaton felfedezésének legkülönlegesebb módját, azaz a hajózást választókat továbbra is széles körű engedményekkel várja a BAHART. A családok számára még nagyobb kedvezményt jelentő, a tavalyi évhez képest is kedvezőbb – menetrendi, séta- és gyerekhajóra szóló – családi jegytípus esetében a jegyek már elővételben online is megválthatók a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig SZÉP-kártyás fizetésre is lehetőség van. A bringások továbbra is kedvezményesen utazhatnak számos kerékpárosbarát útvonalon. Emellett a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyermekek díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig.