Jobb felkészülni? Fizetőssé válhat a parkolás a népszerű balatoni városban

Úgy tűnik, továbbra sem került le a napirendről a fizetős parkolás bevezetése Balatonalmádiban. A város június végén tett közzé egy kérdőívet, amelyben a helyiek, a nyaralótulajdonosok, a rendszeres látogatók és a turisták véleményét is kikérik a parkolási helyzetről. A felmérés nemcsak az általános elégedettséget méri: a kitöltők külön értékelhetik a parkolási viszonyokat a turistaszezonban és azon kívül, valamint több frekventált területet, köztük a Wesselényi, a káptalanfüredi és a budatavai strand környékét, a Városház teret és a belváros több utcáját.

Jön a fizetős parkolás a népszerű balatoni városban? Fotó: Napló-archív/Vaol

Jön a fizetős parkolás a népszerű balatoni városban?

A fizetős parkolás terve már tavaly ősszel is komoly vitát váltott ki. Akkor két fizetős övezet kialakítása merült fel, de a városvezetés hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született. A mostani kérdőívben épp ezért a lehetséges megoldásokról is kikérik a lakosság véleményét. Szerepel benne az időkorlátos parkolás, a P+R parkolók kialakítása, a szabálytalan parkolás szigorúbb büntetése, új parkolók építése, valamint a fizetős parkolás bevezetése akár csak a nyári főszezonban, akár egész évben, írja a Veol kiemelve:

A kérdés különösen a strandok környékén érzékeny, hiszen nyáron a Wesselényi strand és a közeli parkolók már délelőtt megtelnek, miközben a környező utcákban még akadnak szabad helyek. A strand egyik legnagyobb vonzereje jelenleg éppen az ingyenes parkolás.

A kérdőív július 31-ig tölthető ki, az összesített eredményeket később nyilvánosságra hozzák.