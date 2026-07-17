Megtalálhatták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét

Mint korábban megírtuk, vasárnap egy vihar után eltűnt egy 34 éves tatai családapa a Balatonban. Azóta keresték hajókkal és helikopterrel is, de csak a vízen lebegő kajakját találták meg, benne a telefonjával, adóvevőjével és mentőmellényével.

A családapa vasárnap tűnt el a Balatonban

Fotó: unsplash.com

Szerda délután 16 óra után egy helikopterből észrevették egy férfi holttestét.

Nem messze volt attól a területtől, ahol korábban az üresen sodródó kajakot megtalálták.

Nagy valószínűséggel a 34 éves családapa holtteste lehet, ám hivatalos rendőrségi tájékoztatás még nem érkezett. A Kemma a Tényekre hivatkozva azt írta, a családtagokat és a barátokat teljesen összetörte a hír.

Balatonszepezden látták utoljára

A férfi Balatonlelléről evezett át Balatonszepezdre, összesen 7 kilométert, majd értesítette feleségét telefonon, hogy visszaindul, azonban már nem ért vissza. Felesége elmondása szerint, mikor férje visszaindult egy rövid pihenő után Balatonszepezdről, még nem volt kiadva viharjelzés, így az ítéletidő a vízen érhette.

A férfi tapasztalt sportoló volt: évek óta kajakozik, de sziklamászó, jó úszó, illetve síel és túrázik is.

A férfit utoljára Balatonszepezden látták, ahol másfél óra evezés után megállt egy büfében. Egy képén jól látható, hogy az adóvevő ekkor is nála volt. Visszaindulása után egy órával találták meg szemtanúk az akkor már üres kajakját.

A helyiek elmondása szerint a Balatonon mindig váratlanul érkeznek a viharok. Kíséret vagy hivatalosa engedély nélkül tilos átevezni a tavat, egyedül csak 500 méterre szabad eltávolodni a parttól.