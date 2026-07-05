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siófok

Tovább bonyolódik a Balatonba fulladt férfi ügye: nyom nélkül eltűnt a szemtanú

32 perce
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Csütörtök hajnalban találták meg a férfi holttesttét. Az áldozat, akit a környéken csak Csokiként ismertek, múlt kedden tűnt el a Balatonban, miután összeütközött egy másik vízibiciklivel.
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siófokvízbefulladásBalatonszemtanú

Követeli a család annak a szemtanúnak, egy 40 év körüli családanyának a jelentkezését, aki jelen volt, amikor egy 41 éves kaposvári férfi eltűnt a Balatonban, Siófoknál, egy balesetet követően. A térfigyelőkamerák is rögzítették, ahogy két vízibicikli összeütközött, majd valaki a vízbe esett, és elmerült. 

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Eltűnt a szemtanú, aki jelen volt a Balatonba veszett férfi halálakor / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Eltűnt a szemtanú, aki jelen volt a Balatonba veszett férfi halálakor

Az áldozatot, akit mindenki csak Csokiként ismert, két nap keresést követően, csütörtök hajnalban sodorta partra a víz: a tragédiához hozzájárult az, hogy az áldozat, a Tények értesülései szerint, nem tudott úszni, valamint a kezén lévő kötés is akadályozhatta a menekülésben. A hozzátartozók számára emellett több körülmény is gyanús, így például azt is furcsállják, hogy a férfi holtteste körül rengeteg volt a vér. Úgy vélik, a vízibiciklin lévő nő hibázott, mert nem kiáltott segítségért már a vízben, noha sokan voltak körülöttük: a hozzátartozók szerint akkor hívta a rendőrséget, miután partot ért.

A hatóságok először közigazgatási eljárásban vizsgálták a történteket, a nyomozás azonban jelenleg már „segítségnyújtás elmulasztása” bűntettének gyanúja miatt zajlik a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán.  A család szerint ráadásul a nő az eset óta teljesen elérhetetlenné vált, és a lakását is kiürítette, majd nyoma veszett.

A büntetőeljárás feladata lesz tisztázni a tragédia pontos lefolyását, valamint azt, hogy a helyszínen tartózkodók közül kinek a felelőssége merülhet fel a segítségnyújtás elmulasztásával kapcsolatban.

Mindeközben a Kisalföld információi szerint a nő, M. Rita súlyos fenyegetéseket kapott a tragédiát követően, ezért nem elérhető. Mint kiderült, azért nem kért segítséget azonnal, mert eleinte azt hitte, a férfi  csak szórakozik, bújócskázik a gyerekeivel a víz alatt, ahogyan azt  korábban is tette. Arról sem tudott, hogy a férfi nem tud úszni: csak amikor már hosszú percek elteltek és Csoki továbbra sem bukkant fel, ment ki a partra és hívott segítséget. A hírportálnak nyilatkozó ismerős kiemelte, a nő továbbra is sokkos állapotban van.

 


 

 

 

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