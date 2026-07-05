Tovább bonyolódik a Balatonba fulladt férfi ügye: nyom nélkül eltűnt a szemtanú

Követeli a család annak a szemtanúnak, egy 40 év körüli családanyának a jelentkezését, aki jelen volt, amikor egy 41 éves kaposvári férfi eltűnt a Balatonban, Siófoknál, egy balesetet követően. A térfigyelőkamerák is rögzítették, ahogy két vízibicikli összeütközött, majd valaki a vízbe esett, és elmerült.

Eltűnt a szemtanú, aki jelen volt a Balatonba veszett férfi halálakor / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Eltűnt a szemtanú, aki jelen volt a Balatonba veszett férfi halálakor

Az áldozatot, akit mindenki csak Csokiként ismert, két nap keresést követően, csütörtök hajnalban sodorta partra a víz: a tragédiához hozzájárult az, hogy az áldozat, a Tények értesülései szerint, nem tudott úszni, valamint a kezén lévő kötés is akadályozhatta a menekülésben. A hozzátartozók számára emellett több körülmény is gyanús, így például azt is furcsállják, hogy a férfi holtteste körül rengeteg volt a vér. Úgy vélik, a vízibiciklin lévő nő hibázott, mert nem kiáltott segítségért már a vízben, noha sokan voltak körülöttük: a hozzátartozók szerint akkor hívta a rendőrséget, miután partot ért.

A hatóságok először közigazgatási eljárásban vizsgálták a történteket, a nyomozás azonban jelenleg már „segítségnyújtás elmulasztása” bűntettének gyanúja miatt zajlik a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán. A család szerint ráadásul a nő az eset óta teljesen elérhetetlenné vált, és a lakását is kiürítette, majd nyoma veszett.

A büntetőeljárás feladata lesz tisztázni a tragédia pontos lefolyását, valamint azt, hogy a helyszínen tartózkodók közül kinek a felelőssége merülhet fel a segítségnyújtás elmulasztásával kapcsolatban.



