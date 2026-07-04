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balaton

A Balaton is kiszáradhat? A szakértő válaszol

44 perce
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Bár a hőség miatt a Balaton vize is meglehetősen alacsony, koránt sem olyan vészes a helyzet, mint a Velencei-tó esetében, ahol alig maradt víz a mederben.
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balatonvelencei - tóvízszakértő

A tartós hőség és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt egyre többen aggódnak a magyar tavak jövője miatt. A Velencei-tó vízszintje már most történelmi mélypont közelében jár, de a szakértők szerint hosszú távon még a Balaton sincs teljes biztonságban.

Kiszárad a Balaton?
Kiszárad a Balaton? - Fotó: unsplash.com

Az elmúlt hetek forrósága komoly nyomot hagyott a hazai tavakon. A Velencei-tó vízszintje drámaian lecsökkent, több partszakaszon már látványosan visszahúzódott a víz. A helyzet sokakat arra késztetett, hogy feltegyék a kérdést: vajon a Balatonnal is megtörténhet ugyanez?

A Balaton is kiszárad?

Vass Gábor geológus szerint a Balaton helyzete egyelőre kedvezőbb, mint a Velencei-tóé, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene komolyan venni a klímaváltozás hatásait. A szakember arra figyelmeztetett, hogy ha a következő évtizedekben tovább fokozódik a felmelegedés, és tartósan kevés csapadék hullik, akkor a Balaton vízszintje is jelentősen csökkenhet.

A szakértő szerint a Velencei-tó különösen sérülékeny, mert sekélyebb, kisebb víztömegű tó, így sokkal gyorsabban reagál a szélsőséges időjárásra. A Balaton nagyobb vízkészlete miatt ellenállóbb, de hosszabb távon ott is komoly kihívásokat okozhat a csapadékhiány és az egyre gyakoribb hőhullámok.

Bár a tó vízállása jelenleg 73 centiméter, a szakértő felhívta a figyelmet, hogy ez a szám a laikusok számára megtévesztő lehet, hiszen egy balti alapszintet jelöl, nem pedig azt, hogy ennyi víz lenne a mederben. 

A valóság ezzel szemben az, hogy:

  • 3–4 méteres vízmélység van a medence középső területein.
  • Kiemelkedően mély a keleti medence, Siófok és Zamárdi térsége.
  • 11-12 méteres mélységet is mérni a legmélyebb ponton, a Tihanyi-kútnál. 

A szakemberek hangsúlyozzák: nem arról van szó, hogy a Balaton egyik napról a másikra eltűnne, ugyanakkor a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik a vízkészletek tudatos kezelése és a tavak védelme. Ha ugyanis a mostani időjárási szélsőségek tartóssá válnak, annak hosszú távon a magyar tengert sem kerülhetik el a következményei.

 

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