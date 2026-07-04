A Balaton is kiszáradhat? A szakértő válaszol

A tartós hőség és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt egyre többen aggódnak a magyar tavak jövője miatt. A Velencei-tó vízszintje már most történelmi mélypont közelében jár, de a szakértők szerint hosszú távon még a Balaton sincs teljes biztonságban.

Kiszárad a Balaton? - Fotó: unsplash.com

Az elmúlt hetek forrósága komoly nyomot hagyott a hazai tavakon. A Velencei-tó vízszintje drámaian lecsökkent, több partszakaszon már látványosan visszahúzódott a víz. A helyzet sokakat arra késztetett, hogy feltegyék a kérdést: vajon a Balatonnal is megtörténhet ugyanez?

A Balaton is kiszárad?

Vass Gábor geológus szerint a Balaton helyzete egyelőre kedvezőbb, mint a Velencei-tóé, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene komolyan venni a klímaváltozás hatásait. A szakember arra figyelmeztetett, hogy ha a következő évtizedekben tovább fokozódik a felmelegedés, és tartósan kevés csapadék hullik, akkor a Balaton vízszintje is jelentősen csökkenhet.

A szakértő szerint a Velencei-tó különösen sérülékeny, mert sekélyebb, kisebb víztömegű tó, így sokkal gyorsabban reagál a szélsőséges időjárásra. A Balaton nagyobb vízkészlete miatt ellenállóbb, de hosszabb távon ott is komoly kihívásokat okozhat a csapadékhiány és az egyre gyakoribb hőhullámok.

Bár a tó vízállása jelenleg 73 centiméter, a szakértő felhívta a figyelmet, hogy ez a szám a laikusok számára megtévesztő lehet, hiszen egy balti alapszintet jelöl, nem pedig azt, hogy ennyi víz lenne a mederben.

A valóság ezzel szemben az, hogy:

3–4 méteres vízmélység van a medence középső területein.

vízmélység van a medence középső területein. Kiemelkedően mély a keleti medence, Siófok és Zamárdi térsége.

a keleti medence, Siófok és Zamárdi térsége. 11-12 méteres mélységet is mérni a legmélyebb ponton, a Tihanyi-kútnál.