A Balaton is kiszáradhat? A szakértő válaszol

A tartós hőség és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt egyre többen aggódnak a magyar tavak jövője miatt. A Velencei-tó vízszintje már most történelmi mélypont közelében jár, de a szakértők szerint hosszú távon még a Balaton sincs teljes biztonságban.
Az elmúlt hetek forrósága komoly nyomot hagyott a hazai tavakon. A Velencei-tó vízszintje drámaian lecsökkent, több partszakaszon már látványosan visszahúzódott a víz. A helyzet sokakat arra késztetett, hogy feltegyék a kérdést: vajon a Balatonnal is megtörténhet ugyanez?
A Balaton is kiszárad?
Vass Gábor geológus szerint a Balaton helyzete egyelőre kedvezőbb, mint a Velencei-tóé, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene komolyan venni a klímaváltozás hatásait. A szakember arra figyelmeztetett, hogy ha a következő évtizedekben tovább fokozódik a felmelegedés, és tartósan kevés csapadék hullik, akkor a Balaton vízszintje is jelentősen csökkenhet.
A szakértő szerint a Velencei-tó különösen sérülékeny, mert sekélyebb, kisebb víztömegű tó, így sokkal gyorsabban reagál a szélsőséges időjárásra. A Balaton nagyobb vízkészlete miatt ellenállóbb, de hosszabb távon ott is komoly kihívásokat okozhat a csapadékhiány és az egyre gyakoribb hőhullámok.
Bár a tó vízállása jelenleg 73 centiméter, a szakértő felhívta a figyelmet, hogy ez a szám a laikusok számára megtévesztő lehet, hiszen egy balti alapszintet jelöl, nem pedig azt, hogy ennyi víz lenne a mederben.
A valóság ezzel szemben az, hogy:
- 3–4 méteres vízmélység van a medence középső területein.
- Kiemelkedően mély a keleti medence, Siófok és Zamárdi térsége.
- 11-12 méteres mélységet is mérni a legmélyebb ponton, a Tihanyi-kútnál.
A szakemberek hangsúlyozzák: nem arról van szó, hogy a Balaton egyik napról a másikra eltűnne, ugyanakkor a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik a vízkészletek tudatos kezelése és a tavak védelme. Ha ugyanis a mostani időjárási szélsőségek tartóssá válnak, annak hosszú távon a magyar tengert sem kerülhetik el a következményei.