Több száz önkéntes segíti júliustól a balatoni strandolók ellátását

Tíz, a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását / Fotó: Shutterstock

Júliustól ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását

A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget: szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést, és értesítik a mentőszolgálatot.

A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat július 1. és augusztus 20. között lesz jelen a tó déli partján, 7 település 10 strandján

- tették hozzá.

A program működéséhez bárki hozzájárulhat: a 1359-es adományvonal hívásával vagy az ADOMÁNY szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.voroskereszt.hu oldalon van lehetőség - írták.

A Magyar Vöröskereszt által működtetett Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást - áll a közleményben.