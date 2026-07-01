Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Csernus Mariann, a Kossuth-díjas színésznő

Sport

Mindenkit átvert a FIFA? Botrány robbant ki a Mexikó-Ecuador meccs miatt

strand

Több száz önkéntes segíti júliustól a balatoni strandolók ellátását

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújtanak majd segítséget. Az önkéntesek tíz, a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
strandMagyar VöröskeresztBalatonellátás

Tíz, a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Balatonfured / Hungary - July 20th, 2019: people are having fun, chilling, and swimming in the lake Balaton on a very hot summer day.
Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását / Fotó: Shutterstock

Júliustól ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását

A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget: szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést, és értesítik a mentőszolgálatot.

A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat július 1. és augusztus 20. között lesz jelen a tó déli partján, 7 település 10 strandján

- tették hozzá.

A program működéséhez bárki hozzájárulhat: a 1359-es adományvonal hívásával vagy az ADOMÁNY szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.voroskereszt.hu oldalon van lehetőség - írták.

A Magyar Vöröskereszt által működtetett Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást - áll a közleményben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!