Életveszélyes helyzet alakult ki a Balatonon, miután egy budapesti férfi elsőfokú viharjelzés idején, alkoholfogyasztást követően indult el átúszni a tavat – jelent meg az eset a VEOL-oldalán.

Bajba került egy férfi a Balatonon. Fotó: Csapó Balázs

Bajba került a Balatonon

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 1817-es vízi segélyhívóra július 22-én este érkezett bejelentés. A hozzátartozók azt jelezték, hogy a férfi több mint három órával korábban indult el Balatonlelléről az északi part irányába, azóta azonban nem tudtak róla semmit.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték a keresést, és rövid időn belül megtalálták a férfit, aki ekkor már a déli part felé úszott vissza.

Elmondása szerint eredetileg át akarta úszni a Balatont, ám a tó közepe felé közeledve elfáradt, az erős északi szél miatt pedig úgy döntött, visszafordul.

A kimerült úszót a rendőrök szolgálati hajójukba emelték, majd biztonságban partra szállították.

A VEOL cikke szerint az esetet különösen veszélyessé tette, hogy a férfi alkoholos befolyásoltság alatt állt, miközben elsőfokú viharjelzés volt érvényben. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen jelzés idején a fürdőzők legfeljebb 500 méterre távolodhatnak el a parttól, továbbá arra kérik a vízre indulókat, hogy figyeljék a viharjelzéseket, ne fogyasszanak alkoholt fürdőzés előtt, és lehetőleg ne vállalkozzanak egyedül hosszabb úszásra.