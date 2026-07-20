2 nap alatt 27 embert mentettek ki a viharos Balatonból a vízirendőrök

Sűrű napjaik voltak a balatoni vízirendőröknek: az erős, viharos szélben folyamatosan menteniük kellett a bajbajutottakat. Július 17-19. között 18 esetben 27 embert mentettek ki a tóból. Elsodródott SUP-osoknak és szörfösöknek nyújtottak segítséget, valamint homokpadra futott, felborult vagy műszaki hibás vitorlások utasait mentették ki, de egy esetben újraélesztésre is szükség volt.

Több embert is vízirendőrök hoztak ki a viharos Balatonból. Fotó: police.hu

Több embert is vízirendőrök hoztak ki a viharos Balatonból

A hétvégén rengetegen viselkedtek felelőtlenül a tónál, és a hivatalos viharjelzés ellenére is a vízbe mentek. Köztük volt egy 50 éves férfi is, aki matraccal indult fürdeni, de a szél mélyen besodorta. Őt végül a parttól négy kilométerre találták meg és mentették ki a vízirendőrök.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével)

- olvasható a rendőrség közleményében.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság figyelmeztetése a biztonságos strandolásért:

Csak biztos úszástudással: Aki rosszul vagy egyáltalán nem tud úszni, kizárólag a sekély vízben tartózkodjon.

Ismeretlen eszközök: Ne távolodjon el a parttól olyan vízi eszközzel, amelyet még nem ismer magabiztosan.

Mentőmellény: Vízibiciklin és egyéb eszközökön mindig ajánlott a mentőmellény viselése.

Ne ugorjon a mély vízbe: Vízibicikliről vagy más úszó eszközről soha ne ugorjon a vízbe.

Hőség: Az extrém meleg órákban kerülje a nyílt vízen való tartózkodást.

Alkohol és egyedüllét: Ittas állapotban tilos a vízbe menni, és a parttól távolra senki ne merészkedjen egyedül.

Ha valaki mégis bajba kerül a Balatonban, akkor a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán kell bejelentést tenni.