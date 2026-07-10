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balaton

Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait – Ön járt már valamelyikben?

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A balatonfüredi Kisfaludy strand nyerte el a 2026 legjobb balatoni strandja címet a Kék Hullám Zászló Strandminősítésen. A balatoni strandok közül a déli part nyolc fürdőhelye kapott ötcsillagos minősítést, két somogyi strand pedig különdíjat nyert.
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balatonnyárdéli partstrand

Kihirdették a Kék Hullám Zászló Strandminősítés idei eredményeit. A balatoni strandok közül a balatonfüredi Kisfaludy strand lett 2026 legjobb fürdőhelye, a déli part nyolc strandja pedig öt csillagot kapott.

Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait
Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait (A képen a keszthelyi Helikon strand)
Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait

A balatonfüredi Kisfaludy strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet a 23. Kék Hullám Zászló Strandminősítésen. A Balatoni Szövetség által szervezett versenyben idén 42 fürdőhelyet értékeltek, közülük 26 kapott ötcsillagos minősítést – derül ki a Sonline.hu cikkéből.

Nyolc déli parti strand kapott öt csillagot

A déli part fürdőhelyei is jól szerepeltek.

A következő déli strandok kaptak öt csillagot minősítést:

  • balatonboglári Platán strand,
  • balatonlellei Napfény strand,
  • balatonmáriafürdői Központi strand,
  • balatonberényi Községi strand,
  • Berény Naturista strand,
  • balatonföldvári Keleti strand,
  • Balatonszárszói Központi Strand
  • fonyódi Sándortelepi Panoráma strand

Somogy vármegyébe két különdíj is került. A fonyódi Panoráma strand a Somogy Vármegyei Önkormányzat elismerését kapta, a Balatonszárszói Központi Strand pedig a Nők a Balatonért Egyesület különdíját nyerte el gyermekprogramjaiért.

Több szempont alapján vizsgálták a fürdőhelyeket

A szakmai zsűri értékelte a strandok tisztaságát, parkolási lehetőségeit, akadálymentesítését, zöldfelületeit, játszótereit, árnyékoltságát és sportolási lehetőségeit. Figyelték a családbarát szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyek kínálatát és a helyi alapanyagok használatát is.

Több somogyi strandon medertisztítást és iszapkotrást végeztek, valamint visszavágták a nádast. Ezekkel a munkákkal növelték a fürdőzők számára használható vízfelületet.

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