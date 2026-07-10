Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait – Ön járt már valamelyikben?

Kihirdették a Kék Hullám Zászló Strandminősítés idei eredményeit. A balatoni strandok közül a balatonfüredi Kisfaludy strand lett 2026 legjobb fürdőhelye, a déli part nyolc strandja pedig öt csillagot kapott.

Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait (A képen a keszthelyi Helikon strand)

Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait

A balatonfüredi Kisfaludy strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet a 23. Kék Hullám Zászló Strandminősítésen. A Balatoni Szövetség által szervezett versenyben idén 42 fürdőhelyet értékeltek, közülük 26 kapott ötcsillagos minősítést – derül ki a Sonline.hu cikkéből.

Nyolc déli parti strand kapott öt csillagot

A déli part fürdőhelyei is jól szerepeltek.

A következő déli strandok kaptak öt csillagot minősítést:

balatonboglári Platán strand,

balatonlellei Napfény strand,

balatonmáriafürdői Központi strand,

balatonberényi Községi strand,

Berény Naturista strand,

balatonföldvári Keleti strand,

Balatonszárszói Központi Strand

fonyódi Sándortelepi Panoráma strand

Somogy vármegyébe két különdíj is került. A fonyódi Panoráma strand a Somogy Vármegyei Önkormányzat elismerését kapta, a Balatonszárszói Központi Strand pedig a Nők a Balatonért Egyesület különdíját nyerte el gyermekprogramjaiért.

Több szempont alapján vizsgálták a fürdőhelyeket

A szakmai zsűri értékelte a strandok tisztaságát, parkolási lehetőségeit, akadálymentesítését, zöldfelületeit, játszótereit, árnyékoltságát és sportolási lehetőségeit. Figyelték a családbarát szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyek kínálatát és a helyi alapanyagok használatát is.

Több somogyi strandon medertisztítást és iszapkotrást végeztek, valamint visszavágták a nádast. Ezekkel a munkákkal növelték a fürdőzők számára használható vízfelületet.

Ezek a legolcsóbb balatoni strandok – mutatjuk, hol lehet a legtöbbet spórolni

A kánikula közeledtével sokan a Balaton partján keresnek felfrissülést, azonban a strandbelépők ára jelentős eltérést mutathat a különböző településeken. A VEOL információi szerint a népszerűbb fürdőhelyeken a felnőtt napijegyek ára gyakran több ezer forint, ugyanakkor a balatoni strandok között továbbra is akadnak olyan kisebb fürdőhelyek, amelyek kedvező árakkal várják a látogatókat.