Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait – Ön járt már valamelyikben?

Kihirdették a Kék Hullám Zászló Strandminősítés idei eredményeit. A balatoni strandok közül a balatonfüredi Kisfaludy strand lett 2026 legjobb fürdőhelye, a déli part nyolc strandja pedig öt csillagot kapott.
Kihirdették 2026 legjobb balatoni strandjait
A balatonfüredi Kisfaludy strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet a 23. Kék Hullám Zászló Strandminősítésen. A Balatoni Szövetség által szervezett versenyben idén 42 fürdőhelyet értékeltek, közülük 26 kapott ötcsillagos minősítést – derül ki a Sonline.hu cikkéből.
Nyolc déli parti strand kapott öt csillagot
A déli part fürdőhelyei is jól szerepeltek.
A következő déli strandok kaptak öt csillagot minősítést:
- balatonboglári Platán strand,
- balatonlellei Napfény strand,
- balatonmáriafürdői Központi strand,
- balatonberényi Községi strand,
- Berény Naturista strand,
- balatonföldvári Keleti strand,
- Balatonszárszói Központi Strand
- fonyódi Sándortelepi Panoráma strand
Somogy vármegyébe két különdíj is került. A fonyódi Panoráma strand a Somogy Vármegyei Önkormányzat elismerését kapta, a Balatonszárszói Központi Strand pedig a Nők a Balatonért Egyesület különdíját nyerte el gyermekprogramjaiért.
Több szempont alapján vizsgálták a fürdőhelyeket
A szakmai zsűri értékelte a strandok tisztaságát, parkolási lehetőségeit, akadálymentesítését, zöldfelületeit, játszótereit, árnyékoltságát és sportolási lehetőségeit. Figyelték a családbarát szolgáltatásokat, valamint a vendéglátóhelyek kínálatát és a helyi alapanyagok használatát is.
Több somogyi strandon medertisztítást és iszapkotrást végeztek, valamint visszavágták a nádast. Ezekkel a munkákkal növelték a fürdőzők számára használható vízfelületet.
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