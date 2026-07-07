Óriási baleset történt a 32-es főúton, megbénult a forgalom

Három autó ütközött össze kedd délután a 32-es főúton, Szolnok térségében: úgy tudni, a kocsikban csak a sofőrök utaztak. A baleset helyszínére a szolnoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik megkezdték a járművek áramtalanítását.

Baleset történt a 32-es főúton: három autó ütközött össze / Fotó: Illusztráció/Unsplash

Baleset történt a 32-es főúton: három autó ütközött össze

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben, így a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel vezetniük, és kisebb torlódásra is számítaniuk - írja a Szoljon.