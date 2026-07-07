Óriási baleset történt a 32-es főúton, megbénult a forgalom

Három autó ütközött össze kedd délután a 32-es főúton, Szolnok térségében: úgy tudni, a kocsikban csak a sofőrök utaztak. A baleset helyszínére a szolnoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik megkezdték a járművek áramtalanítását.
Baleset történt a 32-es főúton: három autó ütközött össze
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben, így a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel vezetniük, és kisebb torlódásra is számítaniuk - írja a Szoljon.
Mindeközben az Útinform szerint erős a forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, helyenként feltorlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán, Röszke felé, az M0-s autóút csomópontja és Újhartyán között burkolatjeleket festenek fel. A 24-es és a 41-es km között a belső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3-4 km-t. Távolabb, Lajosmizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 74-es km között csak a belső sáv járható: a torlódás 2-3 km-es. Az ellenkező oldalon, Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között, a 60-as km-nél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot: 6-7 km hosszan araszolnak a járművek. Az érintett szakaszokon lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni.