Brutális baleset volt az 51-es főúton, mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre

Hatalmas baleset történt az 51-es főúton, Szalkszentmárton és Dunavecse között, a 69-es kilométerszelvénynél: a hírek szerint két személygépkocsi ütközött össze.

Mentőhelikoptert riasztottak a 51-es főúton történt baleset helyszínére / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Mentőhelikopter landolt a baleset helyszínén

A járműveket a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmiklósi önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltók áramtalanították, mialatt két embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az autókból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.