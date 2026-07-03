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baleset

Brutális baleset volt az 51-es főúton, mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre

11 perce
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Két embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítani. A baleset után teljes szélességében lezárták az utat Szalkszentmárton és Dunavecse között.
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balesetmentőhelikopterkarambol51-es főút

Hatalmas baleset történt az 51-es főúton, Szalkszentmárton és Dunavecse között, a 69-es kilométerszelvénynél: a hírek szerint két személygépkocsi ütközött össze. 

mentőhelikopter
Mentőhelikoptert riasztottak a 51-es főúton történt baleset helyszínére /   Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Mentőhelikopter landolt a baleset helyszínén

A járműveket a dunaújvárosi hivatásos, a kunszentmiklósi önkormányzati és a szalkszentmártoni önkéntes tűzoltók áramtalanították, mialatt két embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítani az autókból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

 

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