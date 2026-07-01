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baleset

Hatalmas baleset volt Szentbalázs közelében, lezárták a főutat

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Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton szerdán. A baleset következében több állat is elpusztult.
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Lezárták a 66-os főutat a Somogy vármegyei Szentbalázs közelében, ahol felborult egy sertéseket szállító kamion; sok állat elpusztult - közölte a katasztrófavédelem szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a baleset a főút 47-es és 48-as kilométere között történt, a kamion száznyolcvan állatot szállított.

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A balesetet szenvedett jármű sofőrjéhez mentő érkezett / Fotó: Shutterstock

Baleset történt Szentbalázs közelében, lezárták a főutat

A helyszínre várják a szállítmányozó cég mentesítő kamionját, a balesetet szenvedett jármű sofőrjéhez mentő érkezett. A kaposvári hivatásos tűzoltók és a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult a helyszínre - írták.

 

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