Egy 27 tonnás konténer esett rá az egyik dolgozóra Budapesten - fotók a tragédiáról

Egy halálos balesetet okozó gondatlan targoncással szemben emelt vádat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség.

A szörnyű balesetet a kamionsofőrnek esélye sem volt túlélni

Fotó: Fővárosi Főügyészség

Az 54 éves férfi egy csepeli logisztikai telephelyen dolgozott, és rendelkezett konténerek rakodására alkalmas emelőtargonca vezetésére érvényes engedéllyel. 2023. március 16-án délután, a telephelyen az egyik targoncás kollégájával a konténerek vasúti szerelvényekre rakodását végezte. A konténereket először a kollégája emelte fel és mozgatta meg, majd őt követte a vádlott a saját targoncájával.

Fotó: Fővárosi Főügyészség

Az elöl haladó kolléga idejében észlelte, hogy előttük, tiltott helyen egy nyergesvontató várakozik, amit úgy tudott csak kikerülni, hogy a könnyebb konténert a szerelvény fölé emelte, és így haladt el mellette. A vádlott férfinek ez már nem sikerült, mert az előtte haladó targonca és rakománya takarta a kilátását.

A férfi a kikerülő manővert csak késve tudta megkezdeni, és bár a dudálást követően és a hirtelen vészfékezése során a targoncája 5 km/óra sebességre lelassult, a járműve a mintegy 27 tonnás konténerrel együtt megdőlt, és a rakománya a nyergesvontató fülkéjére zuhant.

A fülkében tartózkodott a teherautó sofőrje, aki a sérülések következtében a helyszínen meghalt – írja a Fővárosi Főügyészség.

Fotó: Fővárosi Főügyészség

Ez okozta a halálos balesetet

A végzetes balesethez az vezetett, hogy a targoncás a konténert a lehetőségekhez képest nem a legkisebb magasságban, a targonca első tengelyéhez képest nem a legkisebb kinyúlással szállította, és olyan erősen fékezett, ami a járműve rakománnyal együtti borulásához vezetett.

A kerületi ügyészség a foglalkozása szabályait figyelmen kívül hagyó targoncással szemben halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.