Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszavazta az Országgyűlés: elkezdheti munkáját a Tisza vagyonvédelmi hivatala – élőben a parlamentből

Rendkívüli

Bús Balázst meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben

baleset

Egy 27 tonnás konténer esett rá az egyik dolgozóra Budapesten - fotók a tragédiáról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A targoncás nem tudta időben kikerülni a kamiont, és fékezés közben felborult. A balesetet a kamion sofőrjének esélye sem volt túlélni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetBudapestmunkahelyi balesethalálos balesetkonténer

Egy halálos balesetet okozó gondatlan targoncással szemben emelt vádat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség.

baleset
A szörnyű balesetet a kamionsofőrnek esélye sem volt túlélni
Fotó: Fővárosi Főügyészség

Az 54 éves férfi egy csepeli logisztikai telephelyen dolgozott, és rendelkezett konténerek rakodására alkalmas emelőtargonca vezetésére érvényes engedéllyel. 2023. március 16-án délután, a telephelyen az egyik targoncás kollégájával a konténerek vasúti szerelvényekre rakodását végezte. A konténereket először a kollégája emelte fel és mozgatta meg, majd őt követte a vádlott a saját targoncájával.

Ráejtette a 27 tonnás konténert a kamion vezetőfülkéjére Budapesten, halálra nyomta a sofőrt
Fotó: Fővárosi Főügyészség

Az elöl haladó kolléga idejében észlelte, hogy előttük, tiltott helyen egy nyergesvontató várakozik, amit úgy tudott csak kikerülni, hogy a könnyebb konténert a szerelvény fölé emelte, és így haladt el mellette.  A vádlott férfinek ez már nem sikerült, mert az előtte haladó targonca és rakománya takarta a kilátását.

A férfi a kikerülő manővert csak késve tudta megkezdeni, és bár a dudálást követően és a hirtelen vészfékezése során a targoncája 5 km/óra sebességre lelassult, a járműve a mintegy 27 tonnás konténerrel együtt megdőlt, és a rakománya a nyergesvontató fülkéjére zuhant.

A fülkében tartózkodott a teherautó sofőrje, aki a sérülések következtében a helyszínen meghalt – írja a Fővárosi Főügyészség.

Ráejtette a 27 tonnás konténert a kamion vezetőfülkéjére Budapesten, halálra nyomta a sofőrt
Fotó: Fővárosi Főügyészség

Ez okozta a halálos balesetet

A végzetes balesethez az vezetett, hogy a targoncás a konténert a lehetőségekhez képest nem a legkisebb magasságban, a targonca első tengelyéhez képest nem a legkisebb kinyúlással szállította, és olyan erősen fékezett, ami a járműve rakománnyal együtti borulásához vezetett.

A kerületi ügyészség a foglalkozása szabályait figyelmen kívül hagyó targoncással szemben halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!