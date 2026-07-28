Hatalmas baleset történt az M4-esen, fékezés nélkül szállt bele az előtte haladóba egy sofőr - Videó!

Egészen elképesztő baleset történt a közelmúltban az M4-es autópályán, melynek során egy sofőr szó szerint telibe találta az egyetlen akadályt a környéken: az előtte haladó másik járművet. A Vezess.hu beszámolója szerint az esetet az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája rögzítette egy egyébként száraz, napsütéses napon, amelyen alig volt forgalom az autóúton. Ezt a nyugalmat zavarta meg az, amikor két jármű érkezett a külső sávban, majd a hátulról érkező egyenletes tempóban utolérte az előtte szabályosan haladó autót, kikerülés helyett azonban fékezés nélkül belehajtott.

Baleset az M4-esen: beleszállt az előtte haladóba egy sofőr / Fotó: Getty Images (Képünk illusztráció)

Baleset az M4-esen: beleszállt az előtte haladóba egy sofőr

Az elől haladó jármű a lökés következtében előbb a szalagkorlátnak ütközött, majd négyszer megpördült. Az MKIF Zrt. a posztjában köszönetet mondott azoknak, akik megálltak segíteni a helyszínen.

Mutatjuk az esetről készült videót!

Az autópálya-kezelő a bejegyzésben felidézett egy holland kutatást is, amelyben azt állapították meg, hogy a hagyományos tempomat 12, az adaptív pedig nagyjából két százalékkal növeli a balesetek kockázatát. Egyes vezetéstámogató rendszerek ugyanis hamis biztonságérzetet adhatnak, a sofőrök figyelme, koncentrációja csökkenhet. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy vezetés közben soha nem szabad videó nézni, üzenetet írni és olvasni, a telefon pedig ne is legyen a kezünkben.

Ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen és biztonságos körülmények között intézd el a hívást! Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza.

- emelték ki.