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baleset

Frontális karambol történt Miskolcban, várandós nő is érintett a balesetben - Videó!

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A helyszínre mentőt riasztottak. A baleset miatt torlódás alakult ki az érintett utcában.
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balesetfrontális ütközésmentőMiskolc

Frontálisan ütközött két jármű Miskolcon, a Kis-Hunyad utcában pénteken kora délután. A baleset érintett autók közül az egyikben egy várandós nő is utazott, ezért - bár a Boon információi szerint senki sem sérült meg -, a helyszínre mentőt riasztottak.

Baleset történt az M1-es autópályán 2025. augusztus 24-én reggel
Baleset miatt torlódik a forgalom Miskolcon (illusztráció) / Fotó: Shutterstock/Beol.hu

Baleset miatt torlódik a forgalom Miskolcon

Két autó ütközött össze egymással frontálisan eddig ismeretlen körülmények között. Anyagi káros közlekedési balesetről beszélünk, de a mentőszolgálat munkatársait is riasztották, mivel az egyik járműben egy állapotos nő is utazott. A műszaki mentés, helyszínelés ideje alatt rendőrök irányítják a forgalmat. Az adott útszakaszon torlódásra lehet számítani

- mondta el a hírportálnak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

 

 

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