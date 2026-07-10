Frontális karambol történt Miskolcban, várandós nő is érintett a balesetben - Videó!

A helyszínre mentőt riasztottak. A baleset miatt torlódás alakult ki az érintett utcában.
Frontálisan ütközött két jármű Miskolcon, a Kis-Hunyad utcában pénteken kora délután. A baleset érintett autók közül az egyikben egy várandós nő is utazott, ezért - bár a Boon információi szerint senki sem sérült meg -, a helyszínre mentőt riasztottak.
Baleset miatt torlódik a forgalom Miskolcon
Két autó ütközött össze egymással frontálisan eddig ismeretlen körülmények között. Anyagi káros közlekedési balesetről beszélünk, de a mentőszolgálat munkatársait is riasztották, mivel az egyik járműben egy állapotos nő is utazott. A műszaki mentés, helyszínelés ideje alatt rendőrök irányítják a forgalmat. Az adott útszakaszon torlódásra lehet számítani
- mondta el a hírportálnak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
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