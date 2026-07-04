Teljes az útzár Szombathelynél, hatalmas baleset történt

Tartálykocsi és személyautó karambolozott. A baleset helyszínén a szombathelyi hivatásos tűzoltók végeznek műszaki mentést.
Baleset történt Szombathelynél, a Körmendi úton, azaz a 86-os főút 76-os és 77-es kilométere közötti szakaszán, miután egy tartálykocsi és egy személyautó karambolozott. A műszaki mentést a szombathelyi hivatásos tűzoltók végzik.
A Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a baleset helyszínére érkeztek, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
Baleset és torlódások az utakon
Az Útinform beszámolója szerint az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Kecskemét térségében a 72-es km-nél munkavégzés miatt csak egy sáv járható, a kialakult torlódás meghaladta az 5 km-t. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé is: Törökbálint és Martonvásár között helyenként lelassul a haladás.
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