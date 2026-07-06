Már több kilométeres a dugó: négy kocsi szaladt egymásba a Balaton felé

Baleset történt az M7-es autópálya 29-es kilométerszelvényénél, Martonvásár térségében, a Balaton felé vezető irányban: a hírek szerint összesen négy kocsi ütközött össze. A helyszínre az érdi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik az egyik járművet áramtalanították. Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt.

Baleset miatt hatalmas a dugó a Balaton felé /Fotó: Illusztráció/Unsplash

Baleset miatt hatalmas a dugó a Balaton felé

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt a 28-as km-nél csak egy sávon halad a forgalom, és már hét kilométer hosszú a kialakult kocsisor. Mindeközben az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Győr térségében, tereléskiépítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as km között. A torlódás itt meghaladta az 5 kilométert.