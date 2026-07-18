Balesetek és dugók országszerte: több autópályán is jelentős torlódás alakult ki

Több közlekedési fennakadásra is figyelmeztet az Útinform szombaton. A legnagyobb problémát egy baleset okozza az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, ahol Kiskunfélegyháza után, a 117-es kilométernél forgalomkorlátozás mellett mintegy öt kilométeres torlódás alakult ki.

Baleset az M5-ös autópályán: kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést (A kép illusztráció.)

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Az M1-es autópályán, Budapest irányába Tatabánya és az M0-s autóút között a korábban kiépített terelés miatt több kilométeres, szakaszos torlódás lassítja a haladást. A személyautóval közlekedőknek érdemes lehet az átterelt belső sávot választani.

Jelentős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, ahol Törökbálint és Martonvásár között, a 14-es és a 30-as kilométer között kell lassabb haladásra számítani.

Az M0-s autóút déli szektorában, Szigetszentmiklós térségében korábban két személyautó ütközött össze. Bár a belső sávot már megnyitották a forgalom előtt, a korábban kialakult dugó csak fokozatosan oszlik fel.

Baleset történt a 7-es főúton is, Baracska belterületén, ahol két személyautó ütközött össze. A 36-os kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom.

Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is útépítési munkák zajlanak. A félpályás lezárások és a megnövekedett forgalom miatt mindkét irányban akár 20 perccel is hosszabb menetidőre kell számítani.