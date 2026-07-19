Tragikus baleset: percekre egyedül maradhatott a fiatal, aki beleesett a szeletelőgépbe

Mint azt megírtuk, tragikus baleset történt egy szegedi üzemben csütörtökön, ahol életét vesztette egy 17 éves fiú. A diákmunkás beleesett az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágó és csomagoló gépbe.

Szeletelőgépbe esett a fiatal, tragikus balesetben halt meg a 17 éves fiú

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

A szörnyű baleset részletei

Az RTL Híradója úgy tudja, kollégái néhány percre magára hagyták a fiatalt, és mire visszaértek, már megtörtént a legrosszabb. A halálos balesetet az építőipari cég tulajdonosa is megerősítette, a szegedi barkácsáruház bejárata felett most egy fekete zászló van.

A híradónak nyilatkozó szakértő, Török Dániel szerint munkavédelmi és gépkezelői oktatás után a diákok is kezelhetnek olyan berendezést, amivel vélhetően a 17 éves fiatal is dolgozott. Ember Alex munkajogász szerint pedig a fiút kiközvetítő iskolaszövetkezetet, illetve az áruházat üzemeltető céget is felelősségre vonhatják a történtek miatt.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított büntetőeljárást.

Egy munkavédelmi szakértő szerint elképzelhető, hogy a biztonsági szabályok nem maradéktalan betartása vezetett a tragédiához. Ennek részleteit azonban a folyamatban lévő vizsgálatnak kell tisztáznia - mondta a szakember a Tényeknek.