Mentőt és tűzoltót is riasztottak, hatalmas baleset volt Veszprémben - Videó!

Baleset történt hétfő délelőtt Veszprémben, a Pápai úton. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött: mint kiderült, az egyik személyautó - amelyben egy ember utazott -, hajtott neki másik, álló kocsinak.

Baleset Veszprémben: álló autónak hajtott neki egy másik személygépkocsi / Fotó: veol.hu / Fülöp Ildikó/Napló

Baleset Veszprémben: álló autónak hajtott neki egy másik személygépkocsi

A Veol információi szerint a helyszínre a mentők, tűzoltók és a rendőrség is kivonult, a műszaki mentés pedig jelenleg is tart.