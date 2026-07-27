Mentőt és tűzoltót is riasztottak, hatalmas baleset volt Veszprémben - Videó!

Két személygépkocsi ütközött Veszprémben, a Pápai úton, melynek során az egyik egy álló autónak hajtott neki. A legutóbbi hírek szerint a baleset utáni műszaki mentés jelenleg is tart.
Baleset történt hétfő délelőtt Veszprémben, a Pápai úton. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött: mint kiderült, az egyik személyautó - amelyben egy ember utazott -, hajtott neki másik, álló kocsinak.
Baleset Veszprémben: álló autónak hajtott neki egy másik személygépkocsi
A Veol információi szerint a helyszínre a mentők, tűzoltók és a rendőrség is kivonult, a műszaki mentés pedig jelenleg is tart.
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A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének tájékoztatásából az is kiderült, hogy a balesetben senki sem sérült meg, viszont anyagi kár keletkezett. A forgalom rendőri irányítás mellett halad és a mellékutcákba terelik a közlekedőket.