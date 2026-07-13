Lakat alá került a banánkirály: bűnözői kört számoltatott el a NAV

A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság nyomozóinak látókörébe került egy, a Nagybani Piacon tevékenykedő cég tevékenysége. A gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldség-gyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette.

Banánkirály lakat alatt / Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Banánkirály lakat alatt

A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezetőnek folyamatosan nagy összegű áfabefizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget, ráadásul még fizetendő adóját fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette.

A számlákat először egy több gazdasági társaság felett diszponáló férfitől, majd egy szintén több cég ügyeit intéző nőn keresztül szerezte be, az áfa eltüntetésének-csökkentésének folyamatához haszonhúzó céget, átszámlázó és bukó cégeket is felhasznált. A nyomozással érintett cég 3,7 milliárd forint összegben okozott vagyoni hátrányt a hazai költségvetésnek, azaz ekkora adóterhet nem fizetett be az államkasszába „ügyeskedéseivel.”

A nyomozók az alapos felderítés után országszerte 50 helyszínen végeztek kutatásokat, lefoglalásokat és kihallgatásokat, hogy a költségvetést károsító bűnös tevékenységet megállítsák, és az elkövetőket felelősségre vonják. A bűncselekmény elkövetését alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le bűnügyi revizorok és adatmentők segítségével.

Az eljárás során a cég aktuális árukészletét, közel 130 raklapnyi banánt is lefoglaltak, amelyet az áru gyorsan romló volta miatt már el is adtak, nagyságrendileg 20 millió forintos áron. A vagyoni hátrány megtérülése miatt további vagyonbiztosításra is sor került: bankszámlákat zároltak, autókat foglaltak le.

A bűnözői kör vezetőjét a NAV Merkur egysége fogta el; a nyomozók összesen hét gyanúsítottat hallgattak ki, öten szabadlábon védekeznek, két főt pedig őrizetbe vettek, akik letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság 30 napra elrendelte.