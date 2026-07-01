Ebben a percben jött a bejelentés az üzemanyagárakról – ez vár az autósokra csütörtökön

Újabb drágulásra készülhetnek az autósok: csütörtöktől 4-4 forinttal emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ez várhatóan a kutakon is megjelenik, így a következő napokban ismét többet kell fizetni az üzemanyagért.
A Holtankoljak.hu szerint csütörtöktől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, mindkettő 4-4 forinttal kerül majd többe.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
2026. július 1-jén az alábbi átlagárak érvényesek a kutakon:
- 95-ös benzin – literenként 578 forint,
- gázolaj – literenként 614 forint.
Hogy a nagykereskedelmi áremelés milyen mértékben jelenik meg a töltőállomásokon, az a kutak egyedi árképzésétől is függ.
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