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Ebben a percben jött a bejelentés az üzemanyagárakról – ez vár az autósokra csütörtökön

benzin

Ebben a percben jött a bejelentés az üzemanyagárakról – ez vár az autósokra csütörtökön

28 perce
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Újabb drágulásra készülhetnek az autósok: csütörtöktől 4-4 forinttal emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ez várhatóan a kutakon is megjelenik, így a következő napokban ismét többet kell fizetni az üzemanyagért.
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benzingázolajtankolásüzemanyag

A Holtankoljak.hu szerint csütörtöktől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, mindkettő 4-4 forinttal kerül majd többe.

Így alakul holnaptól a benzin ára
Így alakul holnaptól a benzin ára
Fotó: Magyar Nemzet

Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

2026. július 1-jén az alábbi átlagárak érvényesek a kutakon:

  • 95-ös benzin – literenként 578 forint,
  • gázolaj – literenként 614 forint.

Hogy a nagykereskedelmi áremelés milyen mértékben jelenik meg a töltőállomásokon, az a kutak egyedi árképzésétől is függ.

 

 

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