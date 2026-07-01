Ebben a percben jött a bejelentés az üzemanyagárakról – ez vár az autósokra csütörtökön

A Holtankoljak.hu szerint csütörtöktől emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, mindkettő 4-4 forinttal kerül majd többe.

Így alakul holnaptól a benzin ára

Fotó: Magyar Nemzet

Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

2026. július 1-jén az alábbi átlagárak érvényesek a kutakon:

95-ös benzin – literenként 578 forint,

gázolaj – literenként 614 forint.

Hogy a nagykereskedelmi áremelés milyen mértékben jelenik meg a töltőállomásokon, az a kutak egyedi árképzésétől is függ.