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biciklis forgalom

Kitiltották a bicikliseket egy felújított szegedi utcából

1 órája
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Új közlekedési szabályok léptek életbe a felújított szegedi Oroszlán utcában. A változások nyomán a biciklivel közlekedők kiszorulnak az utcából.
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biciklis forgalomkitiltásSzeged

A szegedi Oroszlán utca felújítását követően megváltozott a forgalmi rend, amely a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezete szerint már nem teszi lehetővé a biciklivel történő közlekedést az utcában. A szervezet úgy véli, a korábbi, nehezen átlátható táblázás rendezése indokolt volt, azonban az új szabályozás túlzott korlátozást jelent.

A felújított szegedi Oroszlán utcában az új forgalmi rend miatt már nem közlekedhetnek a biciklisek (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A felújított szegedi Oroszlán utcában az új forgalmi rend miatt már nem közlekedhetnek a biciklisek (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

Miért tiltakoznak a biciklisek?

A kerékpárosok képviselői szerint a módosítás ellentétes azokkal a törekvésekkel, amelyek a fenntartható közlekedés és a kerékpározás ösztönzését szolgálják. Úgy látják, az Oroszlán utca adottságai lehetővé tennék a gyalogosok és a kerékpárosok közös közlekedését – számolt be róla a Délmagyar.

A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az új forgalmi rend a mélygarázst használó autósok számára is okozhat bizonytalanságot a behajtási szabályok miatt. Az ügyben az önkormányzat álláspontját is várják.

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