BKK: több villamos útvonala is változik, pótlóbuszok segítik az utasokat

A BKK tájékoztatása szerint szerdától változik több budapesti villamosjárat közlekedése a Fehér út és a Kőrösi Csoma Sándor út térségében a pályafelújítási munkák miatt. A 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok utasainak ideiglenes menetrendi változásokkal, valamint pótlóbuszokkal kell számolniuk a következő napokban.

BKK: változik több villamos közlekedése, pótlóbuszok járnak az Örs vezér tere felé

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Pótlóbuszok váltják ki több villamos járatát

A pályafelújítás miatt szerdától péntekig a 3-as, a 62-es és a 62A villamosok helyett 3-as jelzéssel közlekedik pótlóbusz az Örs vezér tere és Kőbánya-alsó vasútállomás között.

Szombaton és vasárnap már más rendszer szerint közlekednek a járatok: a 3-as pótlóbusz az Örs vezér tere és az Ecseri út között jár majd, míg a 28-as és a 28A villamosok helyett 28-as jelzéssel indul pótlóbusz a Magdolna utca és az Élessarok között.

A BKK villamospótlás célja, hogy a pályajavítás idején is biztosított legyen az utasok folyamatos közlekedése.

Szerdán, csütörtökön és pénteken a 3-as villamos a Gubacsi út/Határ út és a Sörgyár, valamint az Örs vezér tere és a Mexikói út metróállomás között közlekedik. A 37A villamos rövidített útvonalon jár majd a Blaha Lujza tér és az Élessarok között.

A 62-es villamos ugyancsak rövidített útvonalon közlekedik: a Blaha Lujza tér és Kőbánya-alsó vasútállomás között lehet majd igénybe venni. A 62A villamos pedig Rákospalota, MÁV-telep és az Örs vezér tere között jár.

Hétvégén további változások jönnek

Szombaton és vasárnap a 3-as villamos két külön szakaszon közlekedik: a Gubacsi út/Határ út és az Ecseri út metróállomás, valamint a Mexikói út metróállomás és az Örs vezér tere között.

A 28-as villamos rövidített útvonalon jár a Blaha Lujza tér és a Kőbányai út 21. között, míg a 28A és a 37A villamosok nem közlekednek ebben az időszakban.

A 37-es villamos a Blaha Lujza tér és az Új köztemető között biztosítja az eljutást. Vasárnap emellett ideiglenes 37B jelzésű villamos közlekedik majd a Blaha Lujza tér és az Izraelita temető között.

A teljes vágányzár ideje alatt több busz- és trolijárat útvonala is módosul. A 95-ös és 195-ös autóbuszok a Puskás Ferenc Stadion irányába, míg a 73-as trolibusz a Nyugati pályaudvar felé haladva érintett szakaszon közúton közlekedik.