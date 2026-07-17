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BKK

Jelentős változások jönnek Budapest útjain, több kerület is érintett

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Több budapesti helyszínen már elkészültek a gyalogos- és kerékpáros közlekedést segítő fejlesztések, miközben újabb beruházások előkészítése is zajlik. A BKK szakmai iránymutatása alapján megvalósuló program célja, hogy kisebb, gyorsan kivitelezhető beavatkozásokkal biztonságosabbá és akadálymentesebbé tegye a fővárosi közlekedést.
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BKKkerékpárgyalogátkelőhelyzebra

Több helyszínen már befejeződtek a Kiskorrekciós beavatkozások program első ütemének munkálatai Budapesten. A Budapest Közút által szervezett, a BKK szakmai iránymutatása alapján megvalósuló fejlesztések új gyalogátkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával javítják a közlekedés biztonságát.

A BKK programjában több budapesti helyszínen már elkészültek az új gyalogátkelőhelyek és középszigetek Fotó: BKK
A BKK programjában több budapesti helyszínen már elkészültek az új gyalogátkelőhelyek és középszigetek
Fotó: BKK

A program célja, hogy kisebb fejlesztésekkel, gyors beavatkozások révén tegye biztonságosabbá a gyalogos és kerékpáros közlekedést, valamint javítsa az akadálymentes közlekedés feltételeit. A fejlesztések illeszkednek Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégiájához, amely hosszú távon a halálos és súlyos közlekedési balesetek számának jelentős csökkentését tűzte ki célul.

Hol készültek el a fejlesztések?

Az első ütemben több beruházás már befejeződött.

Új középszigetek épültek:

  • a IV. kerületben a Homoktövis utca és Székpatak utca kereszteződésénél;
  • a Homoktövis utca és a Külső Szilágyi út csomópontjánál;
  • a Megyeri út és a Sárpatak utca találkozásánál;
  • a XII. kerületben, a Márvány utca 26. előtt.

Emellett új gyalogátkelőhely készült:

  • a XIV. kerületben, a Mogyoródi út és a Fischer István utca csomópontjában;
j gyalogátkelőhely, akadálymentes járdakapcsolat és burkolati jelek készültek a Mogyoródi út és a Fischer István utca kereszteződésében.
j gyalogátkelőhely, akadálymentes járdakapcsolat és burkolati jelek készültek a Mogyoródi út és a Fischer István utca kereszteződésében
Fotó: BKK
  • a XX. kerületben, a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében.
A beruházás eredményeként új gyalogátkelőhely létesült a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében, javítva a gyalogosok biztonságos közlekedésének feltételeit.
A beruházás eredményeként új gyalogátkelőhely létesült a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében, javítva a gyalogosok biztonságos közlekedésének feltételeit
Fotó: BKK

A fejlesztések részeként új burkolati jelek, akadálymentes járdakapcsolatok, korszerű közvilágítás és egyéb forgalomtechnikai elemek is készültek, amelyek elsősorban a gyermekek, az idősek, a kisgyermekes családok és a mozgásukban korlátozott emberek biztonságos közlekedését segítik.

Hol dolgozik még a BKK?

Jelenleg is folyamatban van egy új gyalogátkelőhely kialakítása a III. kerületi Madzsar József utcában, amelyet a munkálatok befejezése után vehetnek birtokba a közlekedők.

A II. kerületben, a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál szintén előkészítés alatt áll egy fejlesztés, amely a meglévő gyalogátkelőhely biztonságát és használhatóságát javítja.

Milyen kerékpáros fejlesztések készülnek?

A program részeként több kerékpáros beruházás előkészítése is zajlik.

A tervek szerint:

  • a IX. kerületben, az Üllői úton az Ecseri út és a Dési Huber utca között új kerékpársáv épülhet, amelynek tervei már elkészültek;
  • a IV. kerületi Óceánárok utcában szintén új kerékpársáv kialakítását készítik elő, amely a kerületi útfelújítások befejezése után valósulhat meg.

Milyen fejlesztések jönnek még?

Elindult a Kiskorrekciós beavatkozások program második ütemének előkészítése is. A tervek szerint új gyalogátkelőhelyek és kerékpáros kapcsolatok épülnek többek között:

  • a VI. kerületi Nagymező utcában;
  • a IX. kerületi Kinizsi utcában;
  • a XI. kerületi Etele téren;
  • a XIV. kerület több pontján;
  • a XVII., XVIII., XIX., XXI. és XXII. kerület kijelölt csomópontjaiban.

A második ütemben várhatóan 2026 végéig öt-hat új gyalogátkelőhely készülhet el.

A Budapest Közút és a BKK szerint a program célja továbbra is az, hogy kisebb, gyorsan megvalósítható beruházásokkal érzékelhetően javuljon a főváros közlekedésbiztonsága, valamint biztonságosabbá és akadálymentesebbé váljon a gyalogosok és kerékpárosok közlekedése.

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