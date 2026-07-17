Jelentős változások jönnek Budapest útjain, több kerület is érintett

Több helyszínen már befejeződtek a Kiskorrekciós beavatkozások program első ütemének munkálatai Budapesten. A Budapest Közút által szervezett, a BKK szakmai iránymutatása alapján megvalósuló fejlesztések új gyalogátkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával javítják a közlekedés biztonságát.

A BKK programjában több budapesti helyszínen már elkészültek az új gyalogátkelőhelyek és középszigetek

Fotó: BKK

A program célja, hogy kisebb fejlesztésekkel, gyors beavatkozások révén tegye biztonságosabbá a gyalogos és kerékpáros közlekedést, valamint javítsa az akadálymentes közlekedés feltételeit. A fejlesztések illeszkednek Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégiájához, amely hosszú távon a halálos és súlyos közlekedési balesetek számának jelentős csökkentését tűzte ki célul.

Hol készültek el a fejlesztések?

Az első ütemben több beruházás már befejeződött.

Új középszigetek épültek:

a IV. kerületben a Homoktövis utca és Székpatak utca kereszteződésénél;

a Homoktövis utca és a Külső Szilágyi út csomópontjánál;

a Megyeri út és a Sárpatak utca találkozásánál;

a XII. kerületben, a Márvány utca 26. előtt.

Emellett új gyalogátkelőhely készült:

a XIV. kerületben, a Mogyoródi út és a Fischer István utca csomópontjában;

j gyalogátkelőhely, akadálymentes járdakapcsolat és burkolati jelek készültek a Mogyoródi út és a Fischer István utca kereszteződésében

Fotó: BKK

a XX. kerületben, a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében.

A beruházás eredményeként új gyalogátkelőhely létesült a Wesselényi utca és az Eperjes utca kereszteződésében, javítva a gyalogosok biztonságos közlekedésének feltételeit

Fotó: BKK

Hol dolgozik még a BKK?

Jelenleg is folyamatban van egy új gyalogátkelőhely kialakítása a III. kerületi Madzsar József utcában, amelyet a munkálatok befejezése után vehetnek birtokba a közlekedők.

A II. kerületben, a Margit körúton, a Széna téri villamosmegállónál szintén előkészítés alatt áll egy fejlesztés, amely a meglévő gyalogátkelőhely biztonságát és használhatóságát javítja.

Milyen kerékpáros fejlesztések készülnek?

A program részeként több kerékpáros beruházás előkészítése is zajlik.

A tervek szerint:

a IX. kerületben, az Üllői úton az Ecseri út és a Dési Huber utca között új kerékpársáv épülhet, amelynek tervei már elkészültek;

a IV. kerületi Óceánárok utcában szintén új kerékpársáv kialakítását készítik elő, amely a kerületi útfelújítások befejezése után valósulhat meg.

Milyen fejlesztések jönnek még?

Elindult a Kiskorrekciós beavatkozások program második ütemének előkészítése is. A tervek szerint új gyalogátkelőhelyek és kerékpáros kapcsolatok épülnek többek között:

a VI. kerületi Nagymező utcában;

a IX. kerületi Kinizsi utcában;

a XI. kerületi Etele téren;

a XIV. kerület több pontján;

a XVII., XVIII., XIX., XXI. és XXII. kerület kijelölt csomópontjaiban.

A második ütemben várhatóan 2026 végéig öt-hat új gyalogátkelőhely készülhet el.

A Budapest Közút és a BKK szerint a program célja továbbra is az, hogy kisebb, gyorsan megvalósítható beruházásokkal érzékelhetően javuljon a főváros közlekedésbiztonsága, valamint biztonságosabbá és akadálymentesebbé váljon a gyalogosok és kerékpárosok közlekedése.

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