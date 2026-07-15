Új főszerkesztő-helyettest nevezett ki a Blikk

Személyi változásokat jelentett be a Blikk: 2026. augusztus 1-jétől Várhelyi Zoltán tölti be a lap főszerkesztő-helyettesi posztját.

Várhelyi Zoltán tölti be a lap főszerkesztő-helyettesi posztját. Fotó: Illusztráció

A kinevezést Starcz Ákos, az Indamedia Network Zrt. igazgatósági tagja és az Indanext Hungary Kft. vezérigazgatója jelentette be.

Várhelyi Zoltán több mint húsz éve dolgozik a Blikknél: sportújságíróként kezdte pályafutását, később az Aktuális, majd a Szórakoztató rovatnál dolgozott, amelynek rovatvezető-helyettesből rovatvezetője lett.

A változások részeként a Szórakoztató rovat vezetését Bella Brigitta veszi át. A személyi átalakításra azért került sor, mert Szirmay Dávid távozik a Blikktől. A lap korábbi politikai rovatvezetője és főszerkesztő-helyettese – aki a Blikk Talk politikai beszélgetéssorozat elindításában is meghatározó szerepet játszott – új szakmai kihívások miatt hagyja el a szerkesztőséget.