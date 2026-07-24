Jogerős ítélet született az országos riadalmat okozó iskolai bombafenyegetések ügyében

A tiszaújvárosi fiatal a televíziós hírekből merített ötletet a bombafenyegetéshez. Az interneten megtalált levél szövegét saját iskolájának, majd további 45 oktatási intézménynek küldte el 2025 januárjában.

Jogerősen elítélték az iskolákat bombával fenyegető tiszaújvárosi fiatalt (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Jogerősen elítélték az iskolákat bombával fenyegető tiszaújvárosi fiatalt

Jogerősen elítélte a Miskolci Törvényszék azt a tiszaújvárosi fiatalt, aki 2025 januárjában összesen 46 oktatási intézménynek küldött robbantással fenyegető e-maileket. A 2026. július 8-án megtartott előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A bíróság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt két év, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A próbaidő alatt pártfogó felügyelet alá helyezték, valamint külön magatartási szabályokat írtak elő számára.

Televíziós hírekből merítette az ötletet

A fiú a tiszaújvárosi Brassai szakképző iskola diákja volt. A híradásokból értesült arról, hogy 2025. január 23-án csaknem 300 magyar oktatási intézmény kapott bombafenyegetést. Az interneten megtalálta az egyik fenyegető levelet, majd kimásolta annak szövegét.

Január 27-én saját iskolájának, január 30-án pedig további 45 oktatási intézménynek küldte el különböző e-mail-fiókokból a robbanószerkezet elhelyezéséről szóló üzenetet.

A bombafenyegetések miatt harminc intézményt ürítettek ki, ami közel 2700 diákot és 300 dolgozót érintett. Több iskolánál rendőrök jelentek meg, a tanulókat az utcára vagy más biztonságos helyre kísérték, miközben átvizsgálták az épületeket. Robbanószerkezetet egyik helyszínen sem találtak.

Elfogták és beismerte tettét

A KR NNI kiberszakértői rövid idő alatt azonosították a fenyegető levelek feladóját. A rendőrök 2025. január 31-én elfogták a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei otthonában. A házkutatás során informatikai eszközöket foglaltak le, a fiú pedig azonnal beismerte tettét.

Az ügyészség 2026 áprilisában emelt vádat ellene. A bíróság súlyosító körülményként értékelte az érintett intézmények magas számát és a köznyugalom megzavarását, enyhítő körülményként pedig a beismerést, a megbánást, a fiatal életkort és a terhelt nehéz családi helyzetét.