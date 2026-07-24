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oktatási intézmény

Jogerős ítélet született az országos riadalmat okozó iskolai bombafenyegetések ügyében

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Jogerős ítélet született annak a tiszaújvárosi diáknak az ügyében, aki több tucat iskolában okozott riadalmat. A bombafenyegetés miatt elítélt fiatal a televíziós hírekből merítette az ötletet, majd sorra küldte a fenyegető leveleket. Döbbenetes tette több ezer diák és dolgozó napját forgatta fel, és még a hírekbe is bekerült.
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oktatási intézménydiákiskolabombafenyegetés

A tiszaújvárosi fiatal a televíziós hírekből merített ötletet a bombafenyegetéshez. Az interneten megtalált levél szövegét saját iskolájának, majd további 45 oktatási intézménynek küldte el 2025 januárjában.

Jogerősen elítélték az iskolákat bombával fenyegető tiszaújvárosi fiatalt
Jogerősen elítélték az iskolákat bombával fenyegető tiszaújvárosi fiatalt (illusztráció)
Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Jogerősen elítélték az iskolákat bombával fenyegető tiszaújvárosi fiatalt

Jogerősen elítélte a Miskolci Törvényszék azt a tiszaújvárosi fiatalt, aki 2025 januárjában összesen 46 oktatási intézménynek küldött robbantással fenyegető e-maileket. A 2026. július 8-án megtartott előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A bíróság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt két év, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A próbaidő alatt pártfogó felügyelet alá helyezték, valamint külön magatartási szabályokat írtak elő számára.

Televíziós hírekből merítette az ötletet

A fiú a tiszaújvárosi Brassai szakképző iskola diákja volt. A híradásokból értesült arról, hogy 2025. január 23-án csaknem 300 magyar oktatási intézmény kapott bombafenyegetést. Az interneten megtalálta az egyik fenyegető levelet, majd kimásolta annak szövegét.

Január 27-én saját iskolájának, január 30-án pedig további 45 oktatási intézménynek küldte el különböző e-mail-fiókokból a robbanószerkezet elhelyezéséről szóló üzenetet.

A bombafenyegetések miatt harminc intézményt ürítettek ki, ami közel 2700 diákot és 300 dolgozót érintett. Több iskolánál rendőrök jelentek meg, a tanulókat az utcára vagy más biztonságos helyre kísérték, miközben átvizsgálták az épületeket. Robbanószerkezetet egyik helyszínen sem találtak.

Elfogták és beismerte tettét

A KR NNI kiberszakértői rövid idő alatt azonosították a fenyegető levelek feladóját. A rendőrök 2025. január 31-én elfogták a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei otthonában. A házkutatás során informatikai eszközöket foglaltak le, a fiú pedig azonnal beismerte tettét.

Az ügyészség 2026 áprilisában emelt vádat ellene. A bíróság súlyosító körülményként értékelte az érintett intézmények magas számát és a köznyugalom megzavarását, enyhítő körülményként pedig a beismerést, a megbánást, a fiatal életkort és a terhelt nehéz családi helyzetét.

 

 

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