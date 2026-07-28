Boxutca hangulat az Auchanban egész nyáron

Miként lehet egy bevásárlás igazi autós közösségi élmény? Egy különleges együttműködés ad választ erre a következő hetekben: akik a nagy melegben is szívesen intézik személyesen a bevásárlást, biztosan találkozhatnak az Auchan és együttműködő partnere, a Red Bull által megálmodott aktivitásokkal. Országszerte különleges élményekkel várják ugyanis az autósportok szerelmeseit július közepétől egészen augusztus végéig.

Érdemes lesz személyesen ellátogatniuk a következő hetekben az óbudai (08.01-02.), maglódi (08.08-09.), csömöri (08.15-16.) és budaörsi (08.22-23.) üzletekben azoknak, akik szeretnék testközelből kipróbálni a szimulátoros autóversenyzés felszabadító élményét. Saját Play Seat bajnoksággal készülnek ugyanis egytől egyig ezek a hipermarketek, a legtehetségesebb versenyzők Play Station 5 főnyereményeket, Oracle Red Bull Racing merch ajándékcsomagokat vihetnek haza.

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További 13 áruházban a reflexeinket tesztelhetjük, ha meglátogatjuk a Reaction Wall aktivitást. Érdemes lesz rápróbálni, hiszen a legmenőbb Oracle Red Bull Racing merch csomagokért lehet játszani. Minden Auchan hipermarketben szombatonként (08.01., 08.08., 08.15.) 10-15 óráig távirányítós autóversennyel is várják a vásárlókat, s a nap leggyorsabb autóversenyzői 1000 Bizalompontot kapnak.

Ezeken a vidéki helyszíneken érdemes résen lenniük azoknak, akik autós kihívásokra vágynak: Szigetszentmiklóson (07.31.), Törökbálinton (08.01.), Miskolcon (2 áruházban – 08.07 illetve 08.08.), Kecskeméten (08.14.), Budakalászon (08.15.), Szolnokon (08.21.), Debrecenben (08.22.), Fóton (08.28) és Szegeden (08.29.).

De ez még nem minden,

érkezik minden idők legextrémebb auchanos nyereményjáték-nyereménye is! Már javában zajlik ugyanis a hűségpromóció, amelyhez ez kapcsolódik. Olyan exkluzív, Oracle Red Bull Racing licenszes termékeket lehet most az Auchanban megtalálni, amelyeket máskor kiskereskedelmi forgalomban sosem. A limitált kollekcióból mindent összegyűjthetünk, amire egy tökéletes nyaraláshoz szükség lehet! Bőröndöt, utazó- és kézitáskákat, hátizsákot, kulacsot, esernyőt, utazópárnát – mindezt prémium minőségben. Minden elköltött 5000 Ft után egy matrica jár a vásárlóknak, ennek gyűjtésével min 50% kedvezménnyel vásárolhatóak meg a nagyvárosi és utazással kapcsolatos termékek.

A promóció egészen szeptember 2-ig tart, ezután további egy hétig lehet majd Oracle Red Bull Racing termékekre váltani a matricákat. A nyereményjátékra soha nem látott léptékű, élményalapú nyereményekkel készül az Auchan: a promócióban résztvevők és a Bizalomprogramba regisztrálók között 7 db exkluzív, 1 éjszakás, 4 személyes Red Bull Ring látogatást sorsol ki az áruházlánc. A nyertesek Porsche 718 Cayman S-t is vezethetnek az osztrák ringen.

Érdemes lesz tehát ismét az Auchanra voksolniuk azoknak, akiknek nemcsak a széles kínálat, de a vásárlás során szerzett közösségi élmények is ugyanolyan fontosak.