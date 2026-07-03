Teljes útzár az M0-son, több hektáron ég a bozótos

Bozóttűz miatt lezárták az M0-s autóutat Szigetszentmiklósnál.
Ég a tarló az M0-s autóút mellett, a déli szektornál Szigetszentmiklós térségében, a korlátozott látási viszonyok miatt a 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányba lezárták péntek délután - közölte az Útinform a honlapján.
A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy több hektáron ég bozótos terület Szigetszentmiklós és Csepel határán, mindkét irányba több kilométeres a torlódás.
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