Teljes útzár az M0-son, több hektáron ég a bozótos

Ég a tarló az M0-s autóút mellett, a déli szektornál Szigetszentmiklós térségében, a korlátozott látási viszonyok miatt a 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányba lezárták péntek délután - közölte az Útinform a honlapján.

Ég a tarló az M0-s autóút mellett - képünk illusztráció

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy több hektáron ég bozótos terület Szigetszentmiklós és Csepel határán, mindkét irányba több kilométeres a torlódás.