Hatalmas változást jelentettek be: így alakul át az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten

Szinte teljesen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés ma éjjel, azaz július 1-éről 2-ára virradó éjjel Budapesten és környékén. Az éjszakai hálózat átalakításának célja, hogy éjjel is olyan közlekedési hálózat álljon az ügyfelek rendelkezésére, amely lépést tart a főváros és az agglomeráció életével, és a nap minden órájában igazi alternatívát nyújt az egyéni közlekedéssel szemben.

Teljesen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten / Fotó: BKK

Így segít a BKK

A BKK ügyfelei a társaság weboldalán, vagy a BudapestGO alkalmazásból is informálódhatnak az új éjszakai hálózatról. Az applikációban már elérhető az éjszakai járatok új menetrendje, így az utazástervezés és a tájékozódás továbbra is a megszokott, kényelmes felületen történhet, ahol a jegy- és bérletvásárlás is egyszerűen megoldható. Emellett a BKK oldalán egy, kifejezetten az új éjszakai hálózat megismerését szolgáló kereső is az ügyfelek rendelkezésére áll.

Az új éjszakai hálózat bevezetésének időszakában a BKK munkatársai a főváros több pontján, például az Astoriánál, a Deák Ferenc téren és a Nyugati pályaudvarnál a megállókban is segítik majd az utasok tájékozódását, ezzel párhuzamosan a BKK szakemberei pedig frissítik a köztéri utastájékoztató elemeket, valamint folyamatosan helyezik ki az új menetrendeket a megállókba. A cél, hogy a BKK ügyfelei zökkenőmentesen és naprakész információk birtokában vehessék igénybe a július 1-jén induló új éjszakai közösségi közlekedési hálózatot.

Az új éjszakai hálózat részletesen megismerhető a BKK oldalán.

Kényelmesebb közlekedés, gyors eljutás éjszaka is

A több évtizede jelentős változás nélkül működő éjszakai hálózat újratervezésénél az azóta megváltozott igényeket és utazási szokásokat is figyelembe vették a BKK szakemberei. Ennek érdekében a társaság többkörös társadalmi egyeztetést tartott, majd az ott beérkezett véleményeket és javaslatokat kiértékelve, a szolgáltaltatókkal és partnerekkel közösen alakította ki az új hálózatot, amely többek között jobb lefedettséget, gyorsabb, kerülők nélküli eljutást biztosít a belvárosba, jobban hasonlít a napközben megszokott hálózatra és igazodik a metrók meghosszabbított üzemidejéhez is.