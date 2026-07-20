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MÁV

A Budapest–Győr vonalon hosszabb menetidőre kell készülni, a távolsági vonatok is érintettek

1 órája
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Felsővezetéki hiba miatt fennakadások alakultak ki hétfő délelőtt a Budapest–Győr vasútvonalon. Komárom és Ács között a vonatok csak az egyik vágányon közlekedhetnek, ezért 10–30 perccel hosszabb menetidőre és várakozásra kell számítani.
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MÁVGyőrhosszabb menetidőBudapest

Felsővezetéki hiba miatt 10–30 perccel hosszabb menetidőre és várakozásra kell számítani hétfő délelőtt a Budapest–Győr vonalon – közölte a MÁV.

A Budapest–Győr vonalon felsővezetéki hiba miatt 10–30 perces késések alakultak ki (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash
A Budapest–Győr vonalon felsővezetéki hiba miatt 10–30 perces késések alakultak ki (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A tájékoztatás szerint Komárom és Ács között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. Emiatt az érintett állomásokon a szerelvényeknek meg kell várniuk a szemből érkező vonatok elhaladását, ami késéseket okoz.

A Budapest–Győr vonal egy szakaszán egyvágányú közlekedés van

A fennakadás a távolsági közlekedést is érinti. A Sopronból 8:21-kor Budapest-Kelenföldre elindult Scarbantia InterCity (IC 997) csak Komáromig közlekedett.

Az utasok Komáromban az S10-es személyvonattal (4947) utazhatnak tovább Budapest-Kelenföld felé, amely várhatóan 11:24-kor érkezik meg végállomására.

A Scarbantia InterCity dél felé már teljes útvonalon közlekedik

A MÁV közlése szerint a korábbi tájékoztatással ellentétben a Budapest-Kelenföldről 11:25-kor Sopronba induló Scarbantia InterCity a teljes útvonalon közlekedik.

A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi információkról, mivel a hiba elhárításáig további késések is előfordulhatnak.

 

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