A Budapest–Győr vonalon hosszabb menetidőre kell készülni, a távolsági vonatok is érintettek

Felsővezetéki hiba miatt 10–30 perccel hosszabb menetidőre és várakozásra kell számítani hétfő délelőtt a Budapest–Győr vonalon – közölte a MÁV.

A Budapest–Győr vonalon felsővezetéki hiba miatt 10–30 perces késések alakultak ki (A kép illusztráció.)

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A tájékoztatás szerint Komárom és Ács között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. Emiatt az érintett állomásokon a szerelvényeknek meg kell várniuk a szemből érkező vonatok elhaladását, ami késéseket okoz.

A Budapest–Győr vonal egy szakaszán egyvágányú közlekedés van

A fennakadás a távolsági közlekedést is érinti. A Sopronból 8:21-kor Budapest-Kelenföldre elindult Scarbantia InterCity (IC 997) csak Komáromig közlekedett.

Az utasok Komáromban az S10-es személyvonattal (4947) utazhatnak tovább Budapest-Kelenföld felé, amely várhatóan 11:24-kor érkezik meg végállomására.

A Scarbantia InterCity dél felé már teljes útvonalon közlekedik

A MÁV közlése szerint a korábbi tájékoztatással ellentétben a Budapest-Kelenföldről 11:25-kor Sopronba induló Scarbantia InterCity a teljes útvonalon közlekedik.