Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas lángfalak pusztítanak Európába, százezrek hagyták el otthonaikat – képek

retró

Ráismersz a száz évvel ezelőtti Budapestre? Retró galéria

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Valódi időutazásra invitáljuk olvasóinkat. Galériánkban Budapest egykori arcát mutatjuk meg. A várost, amit a XX. század első felének embere ismert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
retróemlékgaléria

Az 1873-ben Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest bizony kétségtelenül rengeteget változott az utóbbi évszázad során. Rengeteg új, mára ikonikus, a főváros látképét alapjaiban meghatározó épületet húztak fel az utóbbi években, évtizedekben (elég csak a MOL Campusra, a Papp László Sportaréna vagy épp a MÜPA jellegzetes alakjára, netán a Westendre gondolnunk), ugyanakkor sok épület tűnt el, sok utca és tér látképe változott meg alapjaiban.

Budapest látképe 1920-ban
Budapest látképe 1920-ban
Fotó: Fortepan

A változás persze természetes. Ugyanakkor néha kifejezetten jóleső érzés nosztalgiázni, emlékezni. Most épp erre invitáljuk olvasóinkat egy retró galéria segítségével: a Fortepan képeiből csemegézve idézzük fel Budapest régvolt arcát, amire ma már csak fotókról emlékezhetünk.

Retró galéria: ilyen volt Budapest bő száz évvel ezelőtt

Galéria: Retró: így nézett ki Budapest bő száz évvel ezelőtt
Fotó: Fortepan
1/14
A Váci út látképe 1920-ban bizony igencsak másképp festett, és nem csak a rajta közlekedő járművek miatt

Érdekelnek további retró tartalmak?

Ide kattintva megnézheted, milyenek voltak a régi balatoni nyarak, itt pedig egy igen édes retró kvízt lehet kitölteni!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!