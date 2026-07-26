Ráismersz a száz évvel ezelőtti Budapestre? Retró galéria

Az 1873-ben Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest bizony kétségtelenül rengeteget változott az utóbbi évszázad során. Rengeteg új, mára ikonikus, a főváros látképét alapjaiban meghatározó épületet húztak fel az utóbbi években, évtizedekben (elég csak a MOL Campusra, a Papp László Sportaréna vagy épp a MÜPA jellegzetes alakjára, netán a Westendre gondolnunk), ugyanakkor sok épület tűnt el, sok utca és tér látképe változott meg alapjaiban.

Budapest látképe 1920-ban

Fotó: Fortepan

A változás persze természetes. Ugyanakkor néha kifejezetten jóleső érzés nosztalgiázni, emlékezni. Most épp erre invitáljuk olvasóinkat egy retró galéria segítségével: a Fortepan képeiből csemegézve idézzük fel Budapest régvolt arcát, amire ma már csak fotókról emlékezhetünk.

Retró galéria: ilyen volt Budapest bő száz évvel ezelőtt