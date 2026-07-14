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apa

Buszsofőrre támadt a dühös apa: fenyegetőzött és ököllel ütötte

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A férfi ellen most vádat emeltek. A vádlott lánya korábban konfliktusba keveredett az érintett buszsofőrrel, ezt akarta a felháborodott apa megtorolni a támadással.
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apatámadásközfeladatot ellátó személy elleni erőszakbuszsofőrvádlott

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Budaörsi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy helyközi busz vezetőjét bántalmazta. A vádirat szerint a bűnügy vádlottja, egy törökbálinti férfi 2026. január elején jelent meg Nagykovácsiban, a buszvégállomáson, hogy kérdőre vonja azt a buszsofőrt, akivel a lánya korábban konfliktusba keveredett.

Buszsofőrre támadt a felháborodott apa
Buszsofőrre támadt a felháborodott apa / Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Buszsofőrre támadt a felháborodott apa 

A férfi ekkor felszállt a megállóban várakozó buszra és a szolgálatban lévő autóbuszvezető sértettet többször is megfenyegette. 

A sértett közölte vele, szálljon le a járműről, mire a férfi megpróbálta kirángatni a vezetőülésből, tovább fenyegetőzött, majd ököllel megütötte a sértettet.

A Budaörsi Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.

 

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