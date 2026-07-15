Új, korszerű villamosok állnak forgalomba Budapesten

A 2294-es pályaszámú CAF-villamos immár a 38. olyan új szerelvény, amely utasforgalomban közlekedik Budapesten. A jármű gyártását egy mintegy nyolchetes tesztelési, vizsgálati és engedélyezési folyamat követte, amelynek során műszaki ellenőrzéseket, próbafutásokat és hatósági vizsgálatokat is elvégeztek.

CAF-villamos: újabb korszerű szerelvény állt forgalomba Budapesten Forrás: BKK

A szerelvény csak az előírt, hibamentes 500 kilométeres próbafutás teljesítését és valamennyi engedély megszerzését követően állhatott forgalomba.

Az új járművek beszerzése az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” elnevezésű projekt keretében valósul meg. A beruházást az Európai Unió támogatása és a Magyar Állam társfinanszírozása fedezi, a vissza nem térítendő támogatás összege meghaladja az 54 milliárd forintot.

Egyre több vonalon jelennek meg az alacsonypadlós villamosok

Az új CAF-villamos érkezésével tovább nő Budapest korszerű, akadálymentes járműveinek aránya. A modern szerelvények kényelmesebb utazást biztosítanak, megkönnyítik a babakocsival, kerekesszékkel vagy csökkent mozgásképességgel közlekedők utazását, emellett energiahatékonyabbak is.

A BKK tájékoztatása szerint a következő időszakban további járművek érkeznek Budapestre, így az alacsonypadlós villamosok aránya a teljes flottában 40 százalék fölé emelkedik.

Jelenleg az 1-es, 3-as, 17-es, 19-es, 42-es, 50-es, 56-os, 56A és 61-es villamosvonalakon közlekednek CAF-szerelvények, és ezek száma tovább nőhet. A 3-as és a 42-es vonalon már kizárólag ilyen villamosok szállítják az utasokat.

A tervek szerint – amennyiben rendelkezésre állnak az uniós infrastruktúrafejlesztési források – a jövőben a 2-es, 23-as, 24-es és 62-es villamosvonalakon is megjelenhetnek a korszerű szerelvények, míg a 14-es és a 69-es vonalon tovább bővülhet az alacsonypadlós járművek száma. A BKK emellett vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a 47-es és a 49-es vonalon is közlekedhessenek CAF-villamosok.

Infrastrukturális fejlesztések is szükségesek

Az új villamosok fogadásához több helyen infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. Ezek közé tartozik az áramellátás korszerűsítése, egyes végállomások és pályaszakaszok átépítése, valamint a kocsiszínek fejlesztése.

A BKK már megkezdte több beruházás előkészítését: szerződést kötött a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének tervezésére, folyamatban van az Angyalföld és a Száva kocsiszín korszerűsítésének előkészítése, valamint a 24-es villamos végállomásainak fejlesztéséhez szükséges tervezési munka is.

A fejlesztések célja, hogy a következő években még több budapesti villamosvonalon közlekedhessenek modern, alacsonypadlós CAF-villamos szerelvények.