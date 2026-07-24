Szinte átdübörög a basszus a képeken – fergeteges hangulat a Campus Fesztiválon

Július 22-től 26-ig ismét megtelik élettel a debreceni Nagyerdő: elkezdődött a 2026-os Campus Fesztivál. Már az első napon tömegek érkeztek a koncertekre, a hatalmas buliról több digitális memoár is készült. A képek láttán szinte átdübörög rajtunk a basszus, gondolatainkban pedig felcsendül a zene, és megelevenedik a fesztivál különleges hangulata.

Résztvevők a 18. Campus Fesztiválon, a Debrecenben – Tankcsapda koncert

Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Erős koncertekkel indult a fesztivál Campus Fesztivál

A dallamos erdélyi pop-rockot játszó 4S Street közönsége együtt énekelte a zenekar legnagyobb slágereit. Az AWS keményebb hangzással és lendületes színpadi produkcióval mozgatta meg a fesztiválozókat, míg az Ismerős Arcok érzelmes, nemzeti rockdalokkal teremtett különleges hangulatot. Bővebb információk és képek a HAON cikkében.

Íme a mesebeli képek a varázslatos debreceni Campus Fesztiválról