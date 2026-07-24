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Campus Fesztivál

Szinte átdübörög a basszus a képeken – fergeteges hangulat a Campus Fesztiválon

6 perce
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Koncertek, fiatalok tömege és fergeteges hangulat tölti meg a debreceni Nagyerdőt. A Campus Fesztivál 2026. július 22. és 26. között várja a látogatókat megannyi sztárfellépővel. Galériánkban megmutatjuk az eddigi leglátványosabb pillanatokat.
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Campus FesztiválDebrecenkoncert

Július 22-től 26-ig ismét megtelik élettel a debreceni Nagyerdő: elkezdődött a 2026-os Campus Fesztivál. Már az első napon tömegek érkeztek a koncertekre, a hatalmas buliról több digitális memoár is készült. A képek láttán szinte átdübörög rajtunk a basszus, gondolatainkban pedig felcsendül a zene, és megelevenedik a fesztivál különleges hangulata.

Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Résztvevők a 18. Campus Fesztiválon, a Debrecenben – Tankcsapda koncert
Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Erős koncertekkel indult a fesztivál Campus Fesztivál

A dallamos erdélyi pop-rockot játszó 4S Street közönsége együtt énekelte a zenekar legnagyobb slágereit. Az AWS keményebb hangzással és lendületes színpadi produkcióval mozgatta meg a fesztiválozókat, míg az Ismerős Arcok érzelmes, nemzeti rockdalokkal teremtett különleges hangulatot. Bővebb információk és képek a HAON cikkében.

Íme a mesebeli képek a varázslatos debreceni Campus Fesztiválról

Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, PontOtt parti, Pont Ott parti, felvételi eredvényváró
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Majka koncert
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Majka koncert
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Majka koncert
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Quimby koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Quimby koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Campus Fesztivál 2026, Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Debrecen-Nagyerdő, Tankcsapda koncert
Galéria: Fergeteges hangulat és kavalkád – elstartolt a 2026-os Campus Fesztivál
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Résztvevők a 18. Campus Fesztiválon, a Debrecenben

Sztárfellépők a Nagyerdőben

Az elmúlt napokban Bruno X Spacc modern hiphopzenével, a debreceni Tankcsapda pedig hamisítatlan rockkoncerttel fokozta a hangulatot. A Quimby sajátos alternatív világával színesítette a programot, a Bordó Sárkány középkori hangszerekkel idézte meg régi korok nagy slágereit. A Parno Graszt sodró roma népzenéje hatalmas táncot és igazi fesztiválhangulatot hozott a Nagyerdőbe.

Dögös csajok, nagy bulik, tomboló tömeg: képeken a  tavalyi Campus Fesztivál

Tavaly is több tízezer fesztiválozó bulizott a Nagyerdőben, ahol többek között Desh, Dzsúdló, a Bagossy Brothers Company és a The Chainsmokers is fellépett.

 

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