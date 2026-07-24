Szinte átdübörög a basszus a képeken – fergeteges hangulat a Campus Fesztiválon

Július 22-től 26-ig ismét megtelik élettel a debreceni Nagyerdő: elkezdődött a 2026-os Campus Fesztivál. Már az első napon tömegek érkeztek a koncertekre, a hatalmas buliról több digitális memoár is készült. A képek láttán szinte átdübörög rajtunk a basszus, gondolatainkban pedig felcsendül a zene, és megelevenedik a fesztivál különleges hangulata.
Erős koncertekkel indult a fesztivál Campus Fesztivál
A dallamos erdélyi pop-rockot játszó 4S Street közönsége együtt énekelte a zenekar legnagyobb slágereit. Az AWS keményebb hangzással és lendületes színpadi produkcióval mozgatta meg a fesztiválozókat, míg az Ismerős Arcok érzelmes, nemzeti rockdalokkal teremtett különleges hangulatot. Bővebb információk és képek a HAON cikkében.
Íme a mesebeli képek a varázslatos debreceni Campus Fesztiválról
Sztárfellépők a Nagyerdőben
Az elmúlt napokban Bruno X Spacc modern hiphopzenével, a debreceni Tankcsapda pedig hamisítatlan rockkoncerttel fokozta a hangulatot. A Quimby sajátos alternatív világával színesítette a programot, a Bordó Sárkány középkori hangszerekkel idézte meg régi korok nagy slágereit. A Parno Graszt sodró roma népzenéje hatalmas táncot és igazi fesztiválhangulatot hozott a Nagyerdőbe.
Tavaly is több tízezer fesztiválozó bulizott a Nagyerdőben, ahol többek között Desh, Dzsúdló, a Bagossy Brothers Company és a The Chainsmokers is fellépett.