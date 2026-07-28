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central médiacsoport

Fontos változás a médiában: távozik a Central Médiacsoport kommunikációs vezetője

8 perce
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Fontos személyi változás történik a több ismert lapot és hírportált kiadó médiavállalatnál. A Central Médiacsoport vállalati kommunikációs vezetője, Roczkó Zsuzsa saját döntéséből távozik július végén. A szakember több mint nyolc éven át dolgozott a cégnél, feladatait augusztustól Schuch Barnabás veszi át.
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Roczkó Zsuzsa 2018-ban csatlakozott a Central Médiacsoporthoz, ahol több pozícióban is dolgozott, később pedig a vállalat külső és belső kommunikációjáért felelt. A cég a munkatársainak küldött belső levélben jelentette be a távozását és az utódlással kapcsolatos változásokat.

Roczkó Zsuzsa több mint nyolc év után távozik a Central Médiacsoporttól. A vállalati kommunikációs vezető feladatait Schuch Barnabás veszi át.
Roczkó Zsuzsa több mint nyolc év után távozik a Central Médiacsoporttól. A vállalati kommunikációs vezető feladatait Schuch Barnabás veszi át. (A kép illusztráció) Fotó: MARTIN BICHSEL

Távozik a Central Médiacsoport kommunikációs vezetője, Roczkó Zsuzsa

Több mint nyolc év után távozik a Central Médiacsoporttól Roczkó Zsuzsa vállalati kommunikációs vezető. A szakember saját elhatározásából mondott fel, és 2026. július végén fejezi be munkáját a Varga Zoltán érdekeltségébe tartozó médiavállalatnál.

A Central Médiacsoport adja ki többek között a 24.hu-t, a Nők Lapját és a Story magazint. 

Roczkó Zsuzsa 2018-ban csatlakozott a céghez, ahol kezdetben digitális projektmenedzserként dolgozott, majd belső kommunikációs, HR business partneri és PR-menedzseri feladatokat látott el. Később a vállalat teljes külső és belső kommunikációjáért, valamint társadalmi felelősségvállalási programjaiért felelt.

A cég a munkatársaknak küldött belső levélben így jelentette be a távozását:

Roczkó Zsuzsanna vállalati kommunikációs vezető új szakmai kihívásokat keresve 2026. július végén távozik a Central Médiacsoporttól.

A vállalat is méltatta Roczkó Zsuzsannát:

Zsuzsi az elmúlt évek során különböző területeken és pozíciókban erősítette a vállalatot. Kommunikációs vezetőként számos vállalati esemény és közösségi kezdeményezés megvalósításában vállalt aktív szerepet, emellett jelentős hangsúlyt fektetett CSR-programjaink és belső kommunikációs projektjeink alakítására. Munkájával hozzájárult ahhoz is, hogy a Central közössége tovább erősödjön. Köszönjük az elkötelezett munkáját, és sok sikert kívánunk neki a jövőbeni szakmai és személyes terveihez.

A kommunikációs vezető feladatait augusztus 1-jétől Schuch Barnabás veszi át. A vállalat közlése szerint a Vállalati és B2B kommunikációs osztály vezetőjeként dolgozik tovább, és Pácsonyi Daniellának számol majd be. Csiffáry Zsófia kommunikációs asszisztens pedig kommunikációs és vezérigazgatósági projektmenedzseri pozícióba kerül – írta meg a Media1.hu.

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