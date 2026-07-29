Új funkció érkezett a ChatGPT-be, a magyarokat is érinti

A ChatGPT felületén keresztül is elérhetővé tette fuvarfoglalási szolgáltatását a Bolt Magyarországon. A vállalat közlése szerint az új integráció egyszerre indult el az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Norvégiában, Ukrajnában és Azerbajdzsánban.

A ChatGPT felületéről indított utazás adatai a foglalás véglegesítésekor a Bolt alkalmazásába kerülnek – A kép illusztráció

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Az utasok a beszélgetés során előzetesen megtekinthetik az utazás várható teljes költségét, összehasonlíthatják a lehetséges útvonalakat, valamint tájékozódhatnak arról, hogy várhatóan mikor érkezik meg a sofőr. A rendszer a felvételi pontra is javaslatot tesz.

A foglalás egyelőre nem teljes egészében a mesterségesintelligencia-alapú felületen történik. Miután az utas megadta az utazáshoz szükséges információkat, azok átkerülnek a Bolt alkalmazásába, ahol véglegesíteni lehet a rendelést.

A szolgáltatás indulásakor a fizetés továbbra is a Bolt alkalmazásában történik. A vállalat tervei szerint ugyanakkor még 2026-ban lehetővé válhat, hogy az utasok közvetlenül a ChatGPT-n belül fizessenek.

A Bolt szerint az új funkció annak a folyamatnak a része, amelyben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az utazások megtervezésében. A vállalat által idézett, 14 országban 18 ezer fogyasztó bevonásával készült 2025-ös Accenture Consumer Pulse kutatás szerint a megkérdezett utazók 80 százaléka már használ mesterséges intelligenciát valamilyen utazási célra.

Fürtös Ágnes, a Bolt Magyarország Country Managere szerint az utazások és programok megtervezésének egyre nagyobb része kerül át a mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetésekbe. A vállalat ezért a fuvarfoglalást is ehhez a folyamathoz kívánja kapcsolni.

A Bolt közlése szerint az integráció a ChatGPT áruházában bővítményként érhető el.