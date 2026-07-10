1,6 millió forint értékű cigarettát rejtett el a szerszámosládában, óriási bírságot kapott a NAV-tól – fotók

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M43-as autópálya kéthalmi pihenőhelyén ellenőriztek egy utánfutót vontató, Bulgáriából Németországba tartó furgont, amiben rengeteg cigaretta volt elrejtve.

Több mint 600 cigaretta volt a szerszámosládában

Fotó: NAV

A sofőr azt mondta, hogy nincs nála bejelenteni való jövedéki termék. A járőrök azonban alaposan átvizsgálták a járművet, és észrevették, hogy a platón álló szerszámosláda feltűnően púposra volt pakolva. A tetején szerszámok, spaniferek és munkaruhák hevertek.

A ládából 614 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő.

A sofőr ekkor újabb magyarázattal próbálkozott, és azt mondta, hogy a dohánytermékeket a testvére kérésére szállította Németországba élő ismerősöknek.

Fotó: NAV

A pénzügyőrök a több mint 1,6 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást. Az elkövető több mint 2,3 millió forint bírságra számíthat.

A jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok, köztük mennyiségi korlátozások vonatkoznak, mind az Európai Unión belüli szállításuk, mind a nem uniós államból történő behozataluk során. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és a kapcsolódó okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni. Az utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályok a NAV honlapján találhatók meg.

Cigaretta és milliós bírság: lebukott a trükköző kamionsofőr az M5-ösön

Egy nemzetközi fuvar rutinszerű ellenőrzése indult az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán, amikor a pénzügyőrök félreállítottak egy Franciaországba tartó bolgár kamiont. Bár a jármű 34 éves sofőrje határozottan állította, hogy mindössze tíz doboz cigaretta van a birtokában, a fülke tüzetes átvizsgálása után egyből kiderült, hogy a valóság köszönőviszonyban sincs a nyilatkozatával.