Csendes Olivér kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére

Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter bejelentette, hogy új vezetőt kértek fel a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. Csendes Olivér jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs szakember, aki korábban többek között a Visit Hungary vezérigazgatójaként is dolgozott.

Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője Fotó: MTÜ

A miniszter Facebook-bejegyzése szerint Csendes Olivér olyan vezetői háttérrel rendelkezik, amelyben a multinacionális vállalatirányítás, az üzleti tanácsadás, a startup-ökoszisztéma építése és a turisztikai felsővezetés egyaránt megjelent.

Csendes Olivér szakmai képzettségének része a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése is. Korábban egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként dolgozott, ahol az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésével foglalkozott.

Nemzetközi tapasztalatokkal érkezik az MTÜ élére

Az új vezető később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként folytatta munkáját, ahol a turizmus modernizációját és az új technológiai megoldások alkalmazását támogatta.

Magyarországon is szerzett vezetői tapasztalatot: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként dolgozott. Ebben a szerepkörben a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködések fejlesztésére helyezte a hangsúlyt.

Csendes Olivér olyan időszakban veszi át a szervezet irányítását, amikor a magyar turizmus versenyképességének növelése, a digitális fejlesztések és a nemzetközi jelenlét erősítése kiemelt feladat.

Kapitány István úgy fogalmazott, hogy Csendes Olivér személyében a Magyar Turisztikai Ügynökség élére olyan vezető kerül, aki kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a turisztikai szakma széles körű elismerését és bizalmát élvezi. A miniszter szerint az új vezető tapasztalatai hozzájárulhatnak a magyar turizmus további fejlődéséhez.