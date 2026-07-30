Sztrókot kapott a Kisváros egykori sztárja: „A poklok poklát éltem át”

Czegő Teréz, a Hevesi Sándor Színház örökös tagja súlyos egészségügyi problémával került kórházba, miután sztrókot és szívelégtelenséget állapítottak meg nála. A Kisváros című sorozat egykori szereplője elmondta, hogy a betegség miatt a poklok poklát élte át, de már otthon lábadozik - írta meg a Blikk.

Czegő Teréz sztrókot kapott, a Kisváros egykori színésznője életveszélyben volt Fotó: Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto

A színésznő eredetileg egy régóta húzódó térdprobléma miatt kereste fel az orvosokat, ám a vizsgálatok során kiderült, hogy sokkal komolyabb egészségügyi gond áll a háttérben. A tervezett műtét előtt szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála, majd rövid időn belül sztrókot kapott.

„Csoda, hogy élek” – mondta Czegő Teréz, aki elárulta, hogy egy ideig beszélni sem tudott, és nagyon nehéz időszakon ment keresztül.

A térdprobléma miatt derült ki a súlyos betegség

A színésznő hónapok óta erős térdfájdalmakkal küzdött, amelyek már a színpadi munkáját is megnehezítették. A kollégái azonban mindenben segítették, így továbbra is vállalta szerepeit.

Egy vizsgálatsorozat után már a műtétre készült, amikor az orvosok olyan eltéréseket találtak, amelyek miatt az operációt el kellett halasztani.

Czegő Teréz szerint végül éppen a rossz térde miatt derült fény az életveszélyes állapotra.

„A rossz térdemnek köszönhetem az életemet, mert így derült ki, hogy nagyon nagy a baj” – fogalmazott.

A színésznőt hetekig kezelték a zalaegerszegi kórházban, miközben kollégái folyamatosan érdeklődtek az állapotáról.

A Hevesi Sándor Színház igazgatója, Besenczi Árpád elmondta, hogy mindenkit váratlanul ért a történtek súlyossága, hiszen korábban csak a térdműtétről tudtak.

„Afféle tyúkanyója a társulatnak, mindenki szereti” – mondta a színházigazgató.

Kollégái segítik a felépülésben

Czegő Teréz jelenleg otthon lábadozik, de a mindennapokban továbbra is segítségre van szüksége. Kollégái támogatják, ha kell, elviszik ügyeket intézni, vagy éppen ételt visznek neki.

A művésznő hálás a társulat szeretetéért, és már készül a következő évadra is. Szeptemberben a Szülői munkaközösség című darabban szerepel majd, ahol egy nagymamát alakít.

A térdműtét azonban még várat magára, így elképzelhető, hogy a színpadon egyelőre segítséggel vagy ülve tér vissza a közönség elé.