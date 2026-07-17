Megcsípte a darázs, perceken múlt egy magyar nő élete

Darázscsípés miatt került életveszélyes állapotba egy kulcsi édesanya. A nő korábban nem tudta, hogy allergiás a darázsméregre.

A darázscsípés után a mentők gyors beavatkozása mentette meg a kulcsi édesanya életét (képünk illusztráció)

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A rosszullét rövid idő alatt súlyosbodott, ezért kislányával értesítették a 112-es segélyhívót. A helyszínre érkező mentők ellátás közben észlelték, hogy a nő légútjai szűkülni kezdtek, ezért magasabb felszereltségű rohamkocsit is riasztottak.

A rohamkocsi személyzete életmentő injekciót adott be, majd a beteget a dunaújvárosi kórházba szállították megfigyelésre. A nő a FEOL-nak nyilatkozva megköszönte a mentők és a sürgősségi osztály dolgozóinak gyors és szakszerű segítségét. Elmondása szerint az eset után már kiváltotta az allergiás reakció kezelésére szolgáló életmentő injekciót, hogy szükség esetén mindig nála legyen.