Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leállások jönnek az egyik legnagyobb banknál: átutalni és online vásárolni sem lehet majd

darázscsípés

Megcsípte a darázs, perceken múlt egy magyar nő élete

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy kulcsi édesanya kertészkedés közben szenvedett két darázscsípést, majd perceken belül rosszul lett. A súlyos allergiás reakció miatt a mentőknek életmentő beavatkozást kellett végezniük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
darázscsípésallergiamentő

Darázscsípés miatt került életveszélyes állapotba egy kulcsi édesanya. A nő korábban nem tudta, hogy allergiás a darázsméregre.

A darázscsípés után a mentők gyors beavatkozása mentette meg a kulcsi édesanya életét (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A darázscsípés után a mentők gyors beavatkozása mentette meg a kulcsi édesanya életét (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A rosszullét rövid idő alatt súlyosbodott, ezért kislányával értesítették a 112-es segélyhívót. A helyszínre érkező mentők ellátás közben észlelték, hogy a nő légútjai szűkülni kezdtek, ezért magasabb felszereltségű rohamkocsit is riasztottak.

A rohamkocsi személyzete életmentő injekciót adott be, majd a beteget a dunaújvárosi kórházba szállították megfigyelésre. A nő a FEOL-nak nyilatkozva megköszönte a mentők és a sürgősségi osztály dolgozóinak gyors és szakszerű segítségét. Elmondása szerint az eset után már kiváltotta az allergiás reakció kezelésére szolgáló életmentő injekciót, hogy szükség esetén mindig nála legyen.

Ez is érdekelheti

Halálos hiba, amit minden sofőrnek ismernie kell

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!